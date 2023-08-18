الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحداث 18 أغسطس، سعد زغلول يضع صيغة استقلال مصر، محمد الخامس ملكا للمغرب، ميلاد أنيس منصور وإبراهيم نصر، رحيل جنكيز خان وكوفي عنان

أحداث 18 أغسطس، فيتو
أحداث 18 أغسطس، فيتو

أحداث 18 أغسطس، شهد يوم 18 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

 

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم 

1920 - اجتماع بين الوفد المصري بزعامة سعد زغلول والوفد البريطاني وذلك لوضع صيغة الاعتراف باستقلال مصر.

1927 - الملك محمد الخامس يتولى مقاليد الحكم في المغرب.

Advertisements

1992 - إعلان إفلاس شركة تقنية المعلومات العملاقة «وانج  WANG)‏».

2008 - الرئيس الباكستاني برويز مشرف يستقيل من منصبه بعد اشتداد الضغط السياسي المطالب باستقالته أو إقالته.

2018 -لاعب الكريكيت السابق عمران خان يصبح رسميًا رئيس الوزراء في باكستان.

2020 - المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تصدر حكمها بإدانة سليم عياش ضمن قائمة المتهمين، في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

مواليد يوم 18 أغسطس 

1414 - عبد الرحمن الجامي، شاعر فارسي.

1920 - شيلي وينترز، ممثلة أمريكية.

1922 - خالد محيي الدين، عسكري وسياسي مصري وأحد أفراد حركة الضباط الأحرار.

1924 - أنيس منصور، كاتب صحفي وأديب مصري.

1925 - برايان ألديس، كاتب إنجليزي.

1927 - روزالين سميث كارتر، زوجة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

1936 - روبرت ريدفورد، ممثل ومخرج أمريكي.

1941 - محمد الغنوشي، سياسي تونسي.

1946 - إبراهيم نصر، ممثل مصري.

1952 - باتريك سويزي، ممثل ومغني وراقص وكاتب أغاني أمريكي.

1955 - طاهر الجمل، عالم أمريكي من أصل مصري في علم التعمية.

1958 - مادلين ستو، ممثلة أمريكية.

1961 - هيام طعمة، ممثلة ومغنية سورية.

1981 -ليليا الأطرش، ممثلة سورية.

1983 - رندا البحيري، ممثلة مصرية.

وفيات يوم 18 أغسطس

1227 - جنكيز خان، قائد مغولي.

1765 - فرانسيس الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1850 - أونوريه دي بلزاك، أديب فرنسي.

1952 - سلطان إبراهيم الكليب، اقتصادي وسياسي كويتي.

1992 - كريستوفر جونسن مكندلز، مغامر أمريكي.

2000 - مرزوق المرزوق، ملحن كويتي.

2009 - كيم داي جونج، رئيس كوريا الجنوبية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2000.

2015 - خالد الأسعد، عالِم آثار سوري قتل على يد تنظيم داعش.

2018 - كوفي عنان، دبلوماسي غاني والأمين العام السابع للأُمم المتحدة.

أحداث 17 أغسطس، بيل كلينتون يعترف بعلاقته مع مونيكا، مصرع الرئيس الباكستاني، ميلاد بديع خيري وروبرت دي نيرو وحسين كمال

أحداث 16 أغسطس، انتهاء الحرب العالمية الثانية، انقلاب على شاه إيران، محاولة اغتيال ملك المغرب، ميلاد تامر حسني، رحيل ممدوح فرج وعلوية جميل

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وفيات يوم 18 أغسطس مواليد يوم 18 أغسطس أحداث 18 أغسطس سعد زغلول جنكيز خان ابراهيم نصر كوفي عنان انيس منصور شهر اغسطس

مواد متعلقة

أحداث 17 أغسطس، بيل كلينتون يعترف بعلاقته مع مونيكا، مصرع الرئيس الباكستاني، ميلاد بديع خيري وروبرت دي نيرو وحسين كمال

علوية جميل، المتسلطة التي أخضعت محمود المليجي لسيطرتها 40 عاما، و3 أحداث مأساوية أجبرتها على الاعتزال

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 18- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

ترويض الإنفاق الحكومى.. خبراء: يجب أن تعطى الدولة المثل والقدوة فى الترشيد.. تقليص عدد المستشارين محليا أو أجنبيا فى دواليب الحكومة أولوية..وعلى مجلس الوزراء الاجتماع «إلكترونيا» للتوفير

وفاة رئيس محكمة بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة بأحد شوارع التجمع

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر، المجعد المجهد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بختام تعاملات الأسبوع

سبب واحد يحرم العقارات من أعمال تغذية الكهرباء بالقانون

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية، وطلب عاجل من الشعبة لمواجهة الأزمة

Advertisements

منوعات

المزيد

مخلوق أسطوري، فيديو لحيوان غريب الشكل عثر عليه داخل منزل يحير المسؤولين في تكساس

تقارير تكشف مصير شعار تويتر القديم بعد استبداله بإكس

تيك توك كلمة السر في النزال المرتقب بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

لبخة الصفصاف، العالم يتحدث عن مسكن آلام اكتشفه المصريون قبل 3500 عام

المزيد

خدمات

المزيد

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية، وطلب عاجل من الشعبة لمواجهة الأزمة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 17-8-2023 في ختام التعاملات

سعر السكر اليوم الخميس 17-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 18- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية