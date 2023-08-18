أحداث 18 أغسطس، سعد زغلول يضع صيغة استقلال مصر، محمد الخامس ملكا للمغرب، ميلاد أنيس منصور وإبراهيم نصر، رحيل جنكيز خان وكوفي عنان

أحداث 18 أغسطس، شهد يوم 18 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1920 - اجتماع بين الوفد المصري بزعامة سعد زغلول والوفد البريطاني وذلك لوضع صيغة الاعتراف باستقلال مصر.

1927 - الملك محمد الخامس يتولى مقاليد الحكم في المغرب.

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1992 - إعلان إفلاس شركة تقنية المعلومات العملاقة «وانج WANG)‏».

2008 - الرئيس الباكستاني برويز مشرف يستقيل من منصبه بعد اشتداد الضغط السياسي المطالب باستقالته أو إقالته.

2018 -لاعب الكريكيت السابق عمران خان يصبح رسميًا رئيس الوزراء في باكستان.

2020 - المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تصدر حكمها بإدانة سليم عياش ضمن قائمة المتهمين، في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

مواليد يوم 18 أغسطس

1414 - عبد الرحمن الجامي، شاعر فارسي.

1920 - شيلي وينترز، ممثلة أمريكية.

1922 - خالد محيي الدين، عسكري وسياسي مصري وأحد أفراد حركة الضباط الأحرار.

1924 - أنيس منصور، كاتب صحفي وأديب مصري.

1925 - برايان ألديس، كاتب إنجليزي.

1927 - روزالين سميث كارتر، زوجة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

1936 - روبرت ريدفورد، ممثل ومخرج أمريكي.

1941 - محمد الغنوشي، سياسي تونسي.

1946 - إبراهيم نصر، ممثل مصري.

1952 - باتريك سويزي، ممثل ومغني وراقص وكاتب أغاني أمريكي.

1955 - طاهر الجمل، عالم أمريكي من أصل مصري في علم التعمية.

1958 - مادلين ستو، ممثلة أمريكية.

1961 - هيام طعمة، ممثلة ومغنية سورية.

1981 -ليليا الأطرش، ممثلة سورية.

1983 - رندا البحيري، ممثلة مصرية.

وفيات يوم 18 أغسطس

1227 - جنكيز خان، قائد مغولي.

1765 - فرانسيس الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1850 - أونوريه دي بلزاك، أديب فرنسي.

1952 - سلطان إبراهيم الكليب، اقتصادي وسياسي كويتي.

1992 - كريستوفر جونسن مكندلز، مغامر أمريكي.

2000 - مرزوق المرزوق، ملحن كويتي.

2009 - كيم داي جونج، رئيس كوريا الجنوبية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2000.

2015 - خالد الأسعد، عالِم آثار سوري قتل على يد تنظيم داعش.

2018 - كوفي عنان، دبلوماسي غاني والأمين العام السابع للأُمم المتحدة.