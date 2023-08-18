الرياضية تعلن جديد مفاوضات صلاح مع اتحاد جدة وتحسم مصير حجازي

كشف تقرير صحفي سعودي أن الاتحاد يضع البرازيلي ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أن المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق، سيستمر في قلعة "العميد".

وظهر حجازي في ملعب تدريبات الاتحاد أمس الأول الأربعاء من أجل مواصلة تأهيله مع الإسباني روبن بونس، الطبيب الخاص الذي وفرته الإدارة بداية فترة الإعداد في معسكر الطائف الماضي.

يأتي ذلك بعد الأنباء التي ترددت في الصحافة السعودية حول رغبة الاتحاد في فسخ عقد حجازي بالتراضي.

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حجازي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة الموسم الماضي، وقد يستمر غيابه حتى يناير المقبل ومع ذلك تتمسك إدارة الاتحاد ببقاء اللاعب الدولي لقيده في قائمة الفريق الشتوية، حال تعافيه من الإصابة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة أن إدارة الاتحاد ضمت ماركينيوس إلى قائمة أولويات الفريق في سوق الانتقالات إلى جانب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن الاتحاد مُصر على التعاقد مع صلاح قبل إغلاق باب الانتقالات، ومن أجل ذلك عرض عليه مبلغًا ضخمًا.

وحسب ما أكدته "الرياضية"، فإن المدرب البرتغالي نونو سانتو اتفق على تدعيم الفريق في مركزي قلب الدفاع والجناح الهجومي، مع تحديد قائمة بدائل للتعاقد مع اثنين منهم، حال تعثر مفاوضات ماركينيوس وصلاح.

وتعاقد الاتحاد حتى الآن مع كل من كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وفابينيو، وجواو فيليبي "جوتا"، وصالح العمري، وصلطان الفرحان.