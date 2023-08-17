محافظ الغربية يخفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية

وافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية على مذكرة العرض المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوية العامة وكذلك النزول بالحد الأدنى للقبول بكل من مدارس التعليم الثانوي الخاص والمدارس الثانوية الفندقية الخاصة، وذلك استجابة لأولياء الأمور.

يذكر أنه قد تم الإعلان عن فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024 وذلك للراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية، وبعد حصر أعداد المتقدمين وكذلك الأماكن الشاغرة والقدرة الاستيعابية لهذه المدارس لاستكمال الأعداد المقررة طبقا للكثافات الموجودة باللوائح الداخلية بالمدارس.

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عدم إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسي جديد، قرارات جديدة بتعليم الغربية.

من جانبه أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوي العام ب 180 درجة، تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوي العام الخاصة إلى 150 درجة، وتخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية الفندقية الخاصة إلى 140 درجة، أما باقي نوعيات التعليم الفني فهي وفقا للجدول التالي.

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أمرا إداريا تزامنا مع الاستعدادات التي تتخذها المديرية لبدء العام الدراسى 2023 / 2024، ولرفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور بعدم إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسي جديد.

وأيضا نبه وكيل تعليم الغربية على جميع المدارس بالإدارات التعليمية العشر، بالالتزام بعدم إصدار أي تعليمات بشأن تغيير الزي المدرسي هذا العام بجميع المدارس وبكافة المراحل والنوعيات، وعدم إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسى جديد طالما الزي الحالي لائق وبحالة جيدة، وأخيرا عدم توجيه أولياء الأمور لشراء الزي المدرسى من أماكن معينة.

وصرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه في إطار خطة المحافظة لحياة كريمة بالمحلة الكبرى، بدأت اليوم الدورات التدريبية لإكساب خريجي التعليم الفني مهارات سوق العمل، فى التخصصات المختلفة الصناعية والتجارية.

وخلال الدورات التدريبية التي أقيمت اليوم، تم تدريب ٢٩ فني سكرتير بالتعليم الفنى غرب المحلة، 20 فني تسويق، ٢٠ فنى تركيبات كهربائية بالصناعات بنات، 10 فنيين ملابس جاهزة، 10 فنيين تجهيز منسوجات، 10 فنيين حاسبات، باجمالى عدد ٨٩ خريجا وخريجة للتعليم الفني، بإشراف مدير عام التعليم الفني، وتنفيذ مدير إدارة التعليم الفني الصناعي والتجاري بالمديرية.