شاهد عيان عن مقتل مسن الطالبية: بيساعد المحتاجين وتصرف غريب من المتهم حال انبعاث الرائحة

قال أحد شهود العيان إن ضحية الغدر "عم مجدي"، الذي قتل علي يد مالك ورشة في الطالبية، كان خيرا جدا ومساندا لكثير من أهل المنطقة، ويقدم المساعدات المالية للمحتاجين سواء شباب أو بنات أو حتي رجال كبار.

وأضاف لـ"فيتو" أن اطفال الشارع جميعهم اعتادوا علي التجمع حول عم مجدي كي يعطيهم أموالا لشراء الحلوى ومستلزماته، فقد كان يعتبر كل أطفال المنطقة أولاده لأنه لم يتزوج وليس لديه أطفال.

Advertisements

وعن تفاصيل ما حدث يوم الجريمة، قال شاهد العيان: آخر مرة رأيت فيها عم مجدي كانت قبل الواقعة بحوالي ٣ أيام، كنت بصحبته في أحد الأفراح، وبعد انتهاء الفرح عدنا سويا للمنزل، حتي وصل كل منا شقته وافترقنا.

وتابع:"بعد مرور ٣ أيام اكتشفنا انبعاث رائحة كريهة من شقة عم مجدي، صعد المتهم وأحد أهل المنطقة معه لاكتشاف الأمر، فوجئنا بموت عم مجدي في البداية وتوقعنا أنه أصيب بأزمة قلبية تسببت في وفاته، لكن فوجئنا بوجود ١١ طعنة في أماكن متفرقة في الصدر والجنب والقدم".

واسكتمل قائلا: إن الضحية كان كثير العطف علي المتهم بقتله، وقف بجانبه كثيرا وأعطاه مساعدات مالية، وكان من أقرب الناس إليه.

وأضاف: أن التحقيقات حتي الآن لم تجزم أن المتهم هو محمد، وخاصة أن محمد طول فترة حياتي في المنطقة منذ حوالي ٤٠ عاما، كان معروف بأنه حسن الخلق ولم يتشاجر مع حد نهائيا، مضيفا: يوجد لغز في الجريمة لم يعلمه أحد وستفسر عنه التحقيقات لاحق.

وتلقي قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص سنه 71 بالشقة سكنه يقيم بها بمفرده والكائنة بدائرة القسم.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يدعى “مجدي.م” مقتولا داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

تحديد هوية قاتل مسن الطالبية

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك ورشة - مقيم بالعقار المواجه لمسكن المجنى عليه)، بقصد السرقة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأدلى باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة.

وقال المتهم إنه نظرًا لإقامة المجنى عليه بمفرده وسابقة إعطائه نسخة من مفتاح شقته للاطمئنان عليه من حين لآخر عقد العزم على سرقته.

اعترافات قاتل مسن الطالبية

وأضاف: يوم الواقعة شاهدت المجنى عليه خارجًا من مسكنه فصعدت للشقة لسرقتها وحال قيامي بالبحث عن ثمة مسروقات فوجئت بعودة المجنى عليه فعاجلته بعدة طعنات بسكين أودت بحياته واستوليت على متعلقاته (حافظة نقود وبداخلها مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - رخصة قيادة - عدد 2 كارت فيزا - هاتف محمول - تابلت).

وأضاف بقيامه بسحب مبلغ مالى من أحد الكروت (لعلمه برقمه السرى لسابقة قيامه بسحب مبلغ مالى للمجنى عليه) وإنفاقه المبلغ.

وبإرشاد المتهم تم ضبط المسروقات عدا الهاتف المحمول، وقرر بتصرفه فيه بالبيع لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.