الجمعة 18 أغسطس 2023
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وريثة عرش إسبانيا تبدأ في أداء الخدمة العسكرية (صور)

وريثة عرش إسبانيا،
وريثة عرش إسبانيا، فيتو

شرعت وريثة العرش في إسبانيا وابنة الملك فيليب السادس الكبرى، الأميرة ليونور، ثلاث سنوات من التدريبات العسكرية، بعد اتفاق مع الحكومة على أدائها الخدمة قبل دراستها الجامعية.

وريثة عرش إسبانيا تؤدي الخدمة العسكرية


وتبلغ الأميرة ليونور من العمر 18 عاما، وذهبت إلى الأكاديمية العسكرية للجيش في سرقسطة، برفقة والديها الملك فيليب والملكة ليتيزيا وشقيقتها صوفيا.
ومن جانبها قالت الأميرة ليونور خلال مؤتمر صحفي، أنها تشعر بالحماس خلال هذا العام، مؤكدة أنها تشعر أيضا ببعض التوتر.

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وريثة عرش إسبانيا، فيتو 


وفي السياق ذاته قال الملك فيليب السادس:"حان دور ليونور الآن، إنه أمر مثير، نحن ندعمها كثيرا. الأيام الأولى ستكون صعبة، لكنها ستمر عليها بجهد وصبر".
ومن المقرر أن تقضي وريثة عرش إسبانيا  عاما في الأكاديمية العسكرية في سرقسطة  ثم تلتحق بمدرسة بحرية حيث ستبحر على متن مركب خوان سيباستيان دي إلكانو، وهو مركب شراعي تستخدمه البحرية الإسبانية للتدريب، ومن ثم تنهي دراستها في الأكاديمية الجوية العامة.

وريثة عرش إسبانيا، فيتو 

ويذكر أنه في شهر مارس الماضي، خلال الإعلان عن التدريس العسكري للأميرة، قالت وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز، إن ليونور كانت واحدة من العديد من الشابات اللائي انضممن إلى القوات المسلحة.

وريثة عرش إسبانيا، فيتو 

وتجدر الإشارة إلى أن ليونور، هي الأولى في تسلسل الخلافة، ما لم يولد وريث ذكر، تليها أختها صوفيا.وتعمل العائلة المالكة في إسبانيا  على إصلاح صورتها بعد سلسلة من الفضائح على مدى العقد الماضي، والتي ارتبطت بشكل أساسي بالملك السابق خوان كارلوس الذي تنازل عن العرش عام 2014 لصالح نجله.
 

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