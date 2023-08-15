الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

انهيار لاعبات السويد عقب الهزيمة أمام إسبانيا بكأس العالم للسيدات (فيديو)

منتخبي إسبانيا والسويد،
منتخبي إسبانيا والسويد، فيتو

كأس العالم للسيدات، نجح المنتخب الإسباني، في الوصول إلى نهائي كأس العالم للسيدات عقب تغلبه على نظيره المنتخب السويدي بهدفين مقابل هدف الثلاثاء في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد إيدين بارك في نيوزيلندا.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لانهيار لاعبات منتخب السويد عقب الخسارة إسبانيا بكأس العالم للسيدات.

وأحرزت سلمى بارالويلو هدف التقدم للمنتخب الإسباني في الدقيقة 81 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن إسبانيا اقتربت من خوض المباراة النهائية، فاجأت ريبيكا بلومكفيست الإسبانيات بتسجيل هدف التعادل للسويد في الدقيقة 88.

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ولم تدم فرحة السويديات طويلًا إذ عاد المنتخب الإسباني إلى التقدم في الوقت القاتل بفضل هدف من تسديدة رائعة أحرزته أولغا كارمونا في الدقيقة 90.

ورغم احتساب 7 دقائق وقتًا بدلًا من ضائع إلا أن سيدات السويد عجزن عن إدراك التعادل لتنتهي المباراة على وقع تأهل إسبانيا على نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

المربع الذهبي لمونديال السيدات

واكتمل المربع الذهبي لمونديال السيدات بتأهل منتخبي أستراليا وإنجلترا على حساب فرنسا وكولومبيا وذلك بعدما تأهل منتخبا إسبانيا والسويد على حساب هولندا واليابان. 

مونديال السيدات في نسختها التاسعة منذ انطلاقها عام 1991 في الصين، شهد وصول 4 منتخبات إلى نصف النهائي لم يسبق لها حصد لقب المسابقة.

وتنتظر البطولة بذلك بطلا خامسا يرفع الكأس، بعدما سبق أن فاز بالنسخ السابقة منتخبات أمريكا وألمانيا واليابان والنرويج.

وتعد بطولة كأس العالم للسيدات 2023 هي الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات، وأيضا أول بطولة يُجرى تنظيمها بشكل مشترك بين دولتين هما استراليا ونيوزيلندا فيما ستقام المباريات في 10 ملاعب في 9 مدن، ستة منها في أستراليا وأربعة في نيوزيلندا.

وحازت مدينة سيدني على نصيب الأسد بإجمالي ملعبين من الملاعب التي ستشهد المواجهات.

ويشارك في البطولة 32 منتخبا لأول مرة بزيادة ثماني فرق عن كأس العالم السابقة التي استضافتها فرنسا عام 2019 عقب تصويت مجلس الفيفا بالإجماع على اقتراح رئيس المنظمة جياني إنفانتينو بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 في مونديال فرنسا إلى 32 فريقا في مونديال أستراليا ونيوزلندا.

ورغم أن البعض رأى أن فكرة زيادة المنتخبات المشاركة سوف تأتي على حساب التنافسية وجودة البطولة، إلا أن إنفانتينو أشار إلى نجاح تنظيم مونديال 2019، مؤكدًا أن الخطوة ستكون "حاسمة" من أجل "تعزيز مكانة وانتشار كرة القدم النسائية".

منتخب اسبانيا , فيتو

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للسيدات

ولم يتوقف الأمر على زيارة عدد المنتخبات، بل أعلن رئيس الفيفا زيادة إجمالي قيمة الجوائز بنسبة 300٪ إلى 150 مليون دولار ما يعني ارتفاعا بمعدل ثلاثة أضعاف عن مونديال 2019 و10 أضعاف عن بطولة 2015، لكنها مازالت أقل بكثير من إجمالي جوائز مونديال قطر للرجال والتي بلغت 440 مليون دولار.

منتخب أمريكا يودع مونديال السيدات

وتشهد بطولة كأس العالم للسيدات 2023، منافسة قوية وذلك بعد مفاجأة إقصاء المنتخب الأمريكي حامل اللقب في آخر نسختين من مونديال السيدات.

المنتخب الأمريكي ودع بطولة كأس العالم المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، عقب خسارته في دور الـ16 أمام السويد 4-5 بركلات الترجيح.

ويعد المنتخب الأمريكي هو حامل اللقب في آخر نسختين من البطولة، كما أنه صاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة، حيث توج بـ4 ألقاب، وذلك في أعوام 1991 و1999 و2015 و2019.

أما الفائزون الآخرون فهم ألمانيا بلقبين متتاليين في عامي 2003، واليابان بلقب عام 2011، والنرويج بلقب عام 1995.

السجل الذهبي لألقاب كأس العالم للسيدات

1- أمريكا (4 مرات)
2- ألمانيا (مرتان)
3- النرويج (مرة واحدة)
4- اليابان (مرة واحدة)

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كأس العالم للسيدات المنتخب السويدي المنتخب الإسباني كأس العالم

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