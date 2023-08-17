إجلاء 3800 شخص بسبب حرائق الغابات في إسبانيا

بذلت فرق الإطفاء، اليوم الخميس، جهودا مضنية لاحتواء حرائق غابات اندلعت في متنزه جبلي في جزيرة تينيريفي الإسبانية، مما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 3800 شخص.

وتوسع نطاق الحريق ليمتد على نحو 31 كيلومترا بمنطقة غابات جافة تغطي كلا من جوانب أودية منحدرة قرب جبل تيده البركاني، وهو أعلى قمة جبلية في إسبانيا، مما صعب الوصول إلى المنطقة وملأت سحب الدخان والرماد معظم أجزاء الجزيرة.

وأتى الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء، على 6425 فدانًا من الأرض.

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اندلاع حرائق الغابات في إسبانيا

وقال فرناندو كلافيخو، حاكم المنطقة في مؤتمر صحفي: "كانت الليلة عصيبة للغاية.. هذا أكثر الحرائق تعقيدًا تشهده جزر الكناري خلال الأربعين عامًا الماضية".

وذكر بيدرو مارتينيز، رئيس خدمات الطوارئ في تينيريفي، أن الحريق انتشر شمالًا باتجاه وادٍ به مواقع تخييم عدة.

ونشرت السلطات، 17 طائرة و350 من فرق الإطفاء وقوات عسكرية. ووصل عدد إضافي من طائرات رش المياه من البر الرئيس.

بايدن يعلن هاواي منطقة كوارث بسبب حرائق الغابات

في السياق ذاته، ارتفعت أعداد ضحايا حرائق الغابات الكارثية في جزيرة ماوي في هاواي الأمريكية، إلى 106 شخصًا، مما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاواي "منطقة كوارث"، وذلك بعد الحرائق الأخيرة التي ضربت المنطقة.

وأدت حرائق الغابات في هاواي إلى إجلاء الآلاف ولجوء بعض السكان إلى البحر هربا من النيران.

حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي بأنها أجلت السكان من نحو 13 منطقة، وأضافت أن الحرائق أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 2600 شخص، في وقت تتواصل فيه جهود إخماد الحرائق.

وقال حاكم الولاية جوش جرين إن حريقا ضخما انتشر على نطاق واسع بسبب رياح إعصار "دورا" القوية في المنطقة وظروف الجفاف المستمرة منذ عامين، مشيرا إلى أن النيران المستعرة في جزيرتي ماوي وبيج آيلاند أدت إلى تشريد مئات الأسر.

تدمير مدينة لاهيا الساحلية بسبب حرائق الغابات

وأضاف جرين أن الحريق دمر جزءا كبيرا من مدينة لاهينا الساحلية، التي يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة، موضحا أن عمليات التحليق فوق المدينة حصرت تضرر أكثر من 271 منشأة.

وقالت سلطات جزيرة ماوي إن أكثر من 2100 شخص نقلوا إلى مراكز إيواء، في حين وضع نحو ألفى مسافر في مطار كاهولوي بانتظار إمكان إجلائهم عن الجزيرة.

ويزيد الوضع من صعوبة مهمة فرق الإنقاذ، لا سيما أن خط الطوارئ 911 متوقف في بعض المناطق، حسب السلطات.

وأشار المسؤولون في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إلى عدد ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت الجزيرة الأسبوع الماضي مدينة لاهاينا التاريخية الواقعة على جزيرة ماوي، تجاوز العدد الإجمالي للقتلى خلال حريق معسكر 2018 في شمال كاليفورنيا، والذي خلف 85 قتيلًا.

وأكد المسؤولون أن فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق في الجزيرة.

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