الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

مرض الممثلة الأمريكية كريستينا آبلغيت، أهم أعراض الإصابة بالتصلب المتعدد MS

الممثلة الأمريكية
الممثلة الأمريكية كريستينا آبلغيت، فيتو

مرض التصلب المتعدد، من الأمراض  التي يوجد صعوبة في  تشخيصها في بداية الإصابة بها لتشابه الأعراض بينها وبين أمراض متعددة ويصيب الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب الإعاقة عند  تدهور حالة المصاب بمرض التصلب المتعدد وحدوث مضاعفات بحسب موقع Healthline

وقالت الممثلة الأمريكية كريستينا آبلغيت بحسب  Healthline إنها لم تستطيع اكتشاف الأعراض المبكرة للتصلب المتعدد (MS) مثل صعوبة التوازن قبل أن يتم تشخيص الإصابة.

العلامات المبكرة للتصلب المتعدد (MS) 

 
تقول كريستينا آبلغيت إنها فاتتها العلامات المبكرة للتصلب المتعدد (MS) وتتمنى الآن لو أنها لاحظتها قبل تشخيص إصابتها بالمرض.

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أعراض الإصابة بمرض التصلب المتعدد


وتشمل أعراض الإصابة بمرض التصلب المتعدد:
١- عدم التوازن 
٢- سهولة السقوط والانزلاق 
٣- صعوبة النزول على الدرج، وحمل الأشياء

التصلب المتعدد 


قالت الممثلة  الأمريكية  آبلغيت وهي تصف علامات الإنذار المبكر لمرضها: "كنت أتمنى لو أنتبهت للأعراض"

تشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد

وأكد الأطباء  أنه  يكون من الصعب تشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد من الأعراض المبكرة لأن أعراض مثل التعب والقلق يمكن أن تكون بسبب  عوامل أخرى.


و أوضح أطباء المخ والأعصاب أن التشخيص المبكر مهمً لعلاج مرض التصلب العصبي المتعدد لأن بعض التدخلات يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض عند تقديمه في وقت أقرب.

 

قال الدكتور بايج سوتون، طبيب الأعصاب المتخصص في علم المناعة العصبية والتصلب المتعدد: " أن مرض التصلب المتعدد يمكن أن يسبب أعراض  عصبية جديدة ثابتة وتستمر لأكثر من 24 ساعة".

و تشمل الأعراض:

١-  فقدان الرؤية وعدم وضوح الرؤية في عين واحدة

٢- ألم أو تنميل في الوجه من جانب واحد 
٣-  الدوار

٤- ضعف جديد أو تغيرات حسية على جانب واحد أو في كلا الساقين، أو أثناء المشي

الإكتشاف المبكر لمرض التصلب المتعدد

 

واوضح  أن الإكتشاف المبكر لمرض التصلب المتعدد يمكن أن يفرق كثيرا مع المريض للمساعدة في السيطرة علي المرض ويستطيع المريض ممارسة حياته بشكل طبيعي ويمكن أن ينجب أطفال لأن مرض التصلب المتعدد لا يحرم المريض من الإنجاب قي حالة السيطرة علي الأعراض والتعامل معها

التصلب المتعدد 


ويمكن تشخيص الإصابة بمرض التصلب المتعدد من خلال  التصوير بالرنين المغناطيسي ويظهر الفحص علامات مبكرة لمرض التصلب العصبي المتعدد.

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أبرزها الأوميجا 3 والكركم، أطعمة تحد من أعراض التصلب المتعدد


وقال طبيب الأعصاب المتخصص في علم المناعة العصبية "التشخيص المبكر مهم بشكل خاص لأنه يوجد علاجات فعالة للغاية يمكن أن تساعد في منع الانتكاسات المستقبلية والإعاقة المستقبلية.


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