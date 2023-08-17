الجمعة 18 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الجارديان: مياه الشرب التي يستخدمها ملايين الأمريكيين ملوثة بمواد كيميائية سامة

مياه الشرب، فيتو
مياه الشرب، فيتو

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها اليوم الخميس، إن مياه الشرب التي يستخدمها ملايين المواطنين المنتشرين في مختلف مناطق الولايات المتحدة الأمريكية، ملوثة بمواد كيميائية سامة.


قصة العثور على مواد كيميائية سامة في مياه الشرب 


وكشفت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية في تقرير لها تضمن بيانات تؤكد أن نظام مياه الشرب الذي يخدم المدن الصغيرة والكبيرة، مثل بينسلافانيا وكاليفورنيا يحتوي على مستويات قياسية من مادة يطلق عليها "فور إيفر كيميالس" وهي عائلة من المركبات المعمرة التي استخدمت منذ فترة طويلة في مجموعة متنوعة من المنتجات التجارية ولكن من المعروف الآن أنها ضارة.

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وذكرت صحيفة الجارديان في تقرير لها أن مياه الشرب التي تصل إلى ما يقرب من  26 مليون أمريكي ملوثة، وفقًا لتحليل بيانات وكالة حماية البيئة الجديدة التي أجرتها مجموعة العمل البيئية (EWG)، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة.


وربطت الدراسات المواد الكيميائية بأمراض السرطان ونقص المناعة والأضرار الإنجابية وتأثيرات النمو لدى الأطفال. حذر العلماء والمدافعون عن البيئة بشكل متزايد من أضرار المواد الكيميائية مثل حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) وسلفونات البيرفلوروكتان (PFOS) في العقود الأخيرة، وعلى الرغم من  الاتفاق بين وكالة حماية البيئة ومصنعي المواد الكيميائية  للتخلص التدريجي من هذه المواد  بحلول عام 2015 ومع ذلك، يستمر التلوث الدائم للبيئة والأجسام البشرية.

 
وأشارت الدراسات إلى أن إلى أن مئات الملايين من الأمريكيين من المحتمل أن يتعرضوا من خلال تلوث مياه الشرب. لكن برنامج الاختبار التابع لوكالة حماية البيئة، وهو جزء من جهد عمره 27 عامًا لأخذ عينات من مياه الشرب في البلاد بحثًا عن مواد كيميائية غير منظمة، يقدم نظرة أقوى على المجتمعات الملوثة بالضبط.

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