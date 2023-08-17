بطولة سلمى أبو ضيف، عرض فيلم الحلبة قريبًا على شاهد

فيلم الحلبة، تعرض منصة شاهد قريبًا فيلم الحلبة وهو فيلم من إنتاج سعودي الذي يشارك به مجموعة من النجوم على رأسهم سلمى أبو ضيف، ولقد نشر الحساب الرسمي للمنصة على موقع تبادل الصور إنستجرام بوستر فيلم الحلبة الذي يتصدره أبطال المسلسل.

وتم إرفاق تعليق “جرعة كوميدي.. دراما.. أكشن.. في طريقها إليكم مع فيلم #ملك_الحلبة قريبًا على #Shahid”.

أبطال فيلم الحلبة

فيلم الحلبة من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سعيد حارب ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ سارة العليان ويشارك في بطولة المسلسل الفنان ياسين غزاوي، ومهيرة عبدالعزيز، وسلمى أبو ضيف، وناصر الربيان، وشادي ألفونس.

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قصة فيلم الحلبة

تدور أحداث الفيلم حول شخص يتهمه كل من يعرفه بالفاشل سواء من أفراد أسرته أو من المقربين له، حتى يقرر أن يصبح مصارعًا ويحاول شق طريقه نحو الاحترافية.

سلمي أبو ضيف

وكشف لنا رمضان هذا العام عن وجوه جديدة لعدد من الفنانين الذين اعتدنا على رؤيتهم في أدوار معينة، ولكن رمضان 2023 أبى أن يمر دون أن يكشف لنا عن وجوه مختلفة لهؤلاء الفنانين، وأحد هؤلاء الذين تألقوا بشدة هي الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف.

سلمى أطلت على الجمهور في رمضان من خلال مسلسلين هما “المداح 3: أسطورة العشق” مع حمادة هلال، وهو مسلسل ينتمي لنوعية الرعب والفانتازيا، والأخر هو مسلسل “رسالة الإمام” مع خالد النبوي، وهو مسلسل سيرة ذاتية عن الإمام الشافعي.

في المسلسل الأول “المداح 3” تقدم سلمى أبو ضيف شخصية “أمينة”، وهي فتاة صعيدية تحدث لها أشياء غريبة، حيث تكتشف أنها حامل بدون أن يلمسها أحد، وهو ما يثير حيرة عائلتها، ليتدخل حمادة هلال الذي يؤدي شخصية “صابر المداح” الذي يؤكد أن الأمر له علاقة بالجن ويحاول مساعدتها.

الشخصيتين اللتين تقدمهما سلمى أبو ضيف خلال دراما رمضان 2023 تعتبران الأفضل في مسيرتها الفنية، ليس لمساحة الدور فقط، ولكن لأن تلك الشخصيات مليئة بالتفاصيل وبها من المساحة ما أعطاها الفرصة لإبراز مواهب بداخلها لما تساعدها أدوارها السابقة على إظهارها.