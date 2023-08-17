الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بطولة نخبة من نجوم الكوميديا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل الليلة كبيرة

مها أحمد، فيتو
مها أحمد، فيتو

مسلسل الليلة كبيرة، انتهى صناع مسلسل الليلة كبيرة من تصويره وهو العمل الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم على رأسهم الفنانة مها أحمد والفنانة هالة فاخر.

 

أبطال مسلسل الليلة الكبيرة 

مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد وإيناس مكي.

وإلى جانب النجوم السابق ذكرهم يشارك أيضًا في مسلسل الليلة الكبيرة محمد طعيمة وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق، وغيرهم من نجوم الفن، ومسلسل الليلة الكبيرة إخراج وسام المدني وإنتاج عوض ماهر ومحمد حراز.

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عدد حلقات مسلسل الليلة الكبيرة

من المقرر أن يتم تقديم أحداث مسلسل الليلة كبيرة في ١٠ حلقات منفصلة متصلة، وهذا ما سبق وكشف عنه المخرج وسام المدني.

ويستهدف مخرج العمل منه إعادة بعض نجوم الكوميديا الكبار التي ارتبطت بهم أذهان الجمهور طوال السنوات الماضية وتقديهم من خلال عمل ذو فكرة متميزة ومختلفة.

 

تفاصيل شخصية هالة فاخر

وتجسد هالة فاخر في العمل شخصية تدعى عدلات تمر بالعديد من المواقف الكوميدية مع أهل الحارة التي تعيش بها، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي.  

 

الاحتفال بانتهاء التصوير

واحتفل فريق عمل مسلسل الليلة كبيرة بانتهاء تصوير جميع مشاهده في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث من المقرر أن يدخل المسلسل مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.  

وحضر آخر يوم تصوير مسلسل الليلة الكبيرة جميع أبطاله من نجوم الكوميديا، ليطلق مخرج العمل وسام المدني الفركش الأخير للمسلسل.    

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فريق مسلسل الليلة كبيرة يحتفلون بانتهاء التصوير (صور)

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