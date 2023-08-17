أماكن تصوير حقيقية وكاستينج لأحمد فهمي.. 10 معلومات عن مسلسل "سفاح الجيزة"

تبدأ منصة “شاهد”، التابعة لمجموعة MBC،عرض المسلسل الجديد “سفاح الجيزة” على منصتها بداية من يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس، بعد عامين من التحضير والتجهيز وتصوير المسلسل، ليصبح العمل جاهزا للعرض.

قصة مسلسل سفاح الجيزة

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفًا، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

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فريق عمل مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل "سفاح الجيزة" من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله وآخرين، تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

تفاصيل هامة حول مسلسل سفاح الجيزة

ونستعرض خلال السطور التالية 10 معلومات هامة عن مسلسل “سفاح الجيزة” الذي أخذ وقت طويل لتحضيره وظهوره للنور، حيث توضح تلك المعلومات التفاصيل التي عمل عليها فريق العمل.

1- استغرقت عملية الإنتاج برمّتها أكثر من عامين، ابتداءً من المراحل التحضيرية وتطوير النص والشخصيات وورش العمل، مرورًا بالتصوير، ووصولًا إلى مرحلة ما بعد الإنتاج.

2- تدرّب أحمد فهمي على يد الشيف منى البنّا ليظهر محترفًا في مشاهد تجهيز وإعداد الطعام.

3- تخلل مرحلة الكتابة جلسات وورش عمل مع أخصائيين نفسيين وذوي اختصاص بهدف العمل على بناء البعد النفسي والسلوكي للشخصيات وتطويره بطريقة علمية ومهنية.

4- تلقى الطفل الذي قام بأداء دور ابن "باسم سمره" في العمل دروسًا في التمثيل على يد الاختصاصية ريم حجاب.

5- على غرار الإنتاجات العالمية في هوليوود، قام جميع الممثلين بأداء اختبار "تجارب الأداء" (كاستينغ) على الأدوار المرشحين لها، قبل الارتباط معهم لأداء تلك الأدوار.

6- استغرقت عملية البحث من قِبل المخرج هادي الباجوري عن الطفل الذي يقوم بتأدية دور السفاح في مرحلة طفولته، أكثر من شهرين.

7- جميع المواقع التي تم فيها تصوير العمل هي مواقع حقيقية، ولم يتم بناء أي استوديو لتنفيذ مشاهد العمل.

8- تم تصوير مشاهد العمل في أكثر من ثلاثين موقعًا ضمن مناطق مختلفة في جمهورية مصر، جرى اختيارها بعناية لتتناسب مع روح المشاهد وطبيعة النص.

9- نُفّذ المايك أب الخاص بجثث القتلى المفترضين في العمل على يد المتخصص عمر عبد الله، حيث تطلب تجهيز الممثلين وإعدادهم لتلك المشاهد من 3 – 5 ساعات، فيما استغرقت العملية أكثر من 3 أسابيع للوصول بتلك المَشاهد إلى صيغتها النهائية

10- يُعرض مسلسل "سفاح الجيزة" من "أعمال شاهد الأصلية" على "شاهد" اعتبارًا من 25 أغسطس.

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