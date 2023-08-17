الخميس 17 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

علامات تدل على أنك تفقدين الوزن بطريقة صحية دون مخاطر

التخلص من الوزن،
التخلص من الوزن، فيتو

رحلة فقدان الوزن الزائد، والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة بالجسم، كثيرًا ما تكون محفوفة بالمخاطر والوسائل غير الصحية، فالكثير من النساء تشكو، من تدهور صحتها مع أي ريجيم، ولكن في حقيقة الأمر أن تدهور الصحة، يكون مع أي رجيم غير صحي، وغير متوازن.

 

علامات إنقاص الوزن بصحة

إنقاص الوزن الزائد

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن هناك مجموعة من العلامات، التي يمكنها أن تدلك على أنكي تتبعي رجيم صحي، وتفقدي وزنك بطريقة صحية.

 

لست جائعة كما كان من قبل:
ستلاحظين أنه بعد أسابيع قليلة من اتباع نظامك الغذائي، لم تعد تشعرين بالجوع كما كنتي معتادة. أظهرت دراسة أن فقدان الوزن يؤدي إلى انخفاض الشهية ذاتيًا، وتغيير تفضيلات الطعام بين البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

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يتيح لك ارتداء ملابسك القديمة
يتيح لك فقدان الوزن الصحي، إعادة اكتشاف خزانة ملابسك من جديد، ستجدين ان مقاساتك في الملابس تتراجع للوراء، ستجربين الملابس التي ربما كانت ضيقة جدًا من قبل، لذلك عندما تفقدين وزنك، لا تتسرعين في شراء الملابس الجديدة، لأنه قد تستطيعين ارتداء ملابسك التي فقدتي الأمل في ارتداءها، خاصة إذا كنتي تمارسين الرياضة بانتظام، لأنها ستتيح لكي إنقاص الوزن من كل مكان، وليس منطقة معينة فقط.

 

تغيير في ملامح الوجه
سيلاحظ المحيطين تغيير في ملامحك، ستختفي الذقن المزدوجة، والخدود الممتلئة، وخط الفك البارز، فعندما تفقدين الوزن بطريقة صحية وتقللين أيضًا من تناول الصوديوم من الوجبات السريعة، فإن انتفاخ الوجه يتلاشى أيضًا.

 

لا مزيد من الشخير:
يمكن أن يؤدي حمل الدهون الزائدة، خاصةً حول منطقة العنق والحلق، إلى الضغط على مجرى الهواء والتسبب في حدوث تضييق، مما قد يؤدي إلى الشخير. عندما تفقدين الوزن، تقل الدهون الزائدة في هذه المنطقة، مما يقلل الضغط على مجرى الهواء ويسمح بتدفق الهواء بشكل أفضل، فتتحسن حالة انقطاع التنفس أثناء النوم والشخير.

إنقاص الوزن

تحسين الطاقة والتنقل:
مع زيادة الوزن والسمنة، تتورم المفاصل، وتتراكم الدهون في مختلف أنحاء الجسم، مما يؤثر على قدرتك على الحركة والتنقل، وستشعرين بعدم القدرة على ممارسة انشطة حياتك بنشاط وحيوية، وعندما تفقدين الوزن بصحة، ستستعيدين نشاطك، وطاقتك ستتضاعف، وقدرتك على الحركة والتنقل ستزداد.

 

مزيد من الثقة:
عندما تشعرين بأنك أخف وزنا، وتحظين بمزيد من الطاقة، وتبدأين في ارتدا الملابس التي حرمتي منها، فستشعرين بمزيد من الثقة لأنك تعجبك الطريقة التي تبدين بها وتشعرين بها. هذا يمكن أن يعزز احترامك لذاتك ويجعلك تشعرين بالسعادة.

 

مشاكل الجهاز الهضمي تتحسن
يتخذ العديد من الأشخاص خيارات غذائية صحية كجزء من رحلة إنقاص الوزن. يمكن أن يشمل ذلك إدخال المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. تساعد الألياف على الهضم عن طريق تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك. مع المدخول الأمثل من الألياف الغذائية والنشاط البدني المنتظم،  كل ذلك سينعكس على حالة الجهاز الهضمي، وستختفي مشاكله تدريجيا.

 

شعر وبشرة أفضل:
يمكن لخسارة الوزن أن تجعل بشرتك وشعرك يبدوان ويشعران بتحسن بعدة طرق! عندما تذهبين للمشي وممارسة الرياضة باستمرار كجزء من رحلة إنقاص الوزن، لأنه سيكون هناك تحسن في الدورة الدموية، مما يساعد بشرتك على التوهج، فسيساعد فقدان الوزن أيضًا على موازنة هرموناتك، مما يحسن ملمس البشرة والشعر. 
كما يمكن أن يجعل تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات أن تكون بشرتك وشعرك أكثر صحة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنك قللت من السكر المضاف كجزء من نظامك الغذائي، فهناك ضرر أقل للكولاجين والإيلاستين، مما يحافظ على بشرتك صحية ونضرة

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