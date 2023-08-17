رئيس مكافحة كورونا يقدم روشتة الوقاية المبكرة من المتحور الجديد للفيروس

متحور كورونا الجديد، وجه الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، نصيحة لمصابي نزلات البرد الفترة الحالية في ظل الحديث عن ظهور متحور جديد لكورونا.

نصيحة لمصابي نزلات البرد

وقال حسام حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: "أي حد يجيله برد الأيام دي يبعد نفسه عن الناس ويلزم بيته ويأخذ العلاج التقليدي لمدة 24 ساعة ولو لم يستجب يلجأ إلى الرعاية الطبية".

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نصيحة لأصحاب الأمراض المزمنة

ولفت: "أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة يجب عليهم إلى الرعاية الطبية المتخصصة خلال 24 ساعة".

أعراض متحور كورونا الجديد

وأشار: "أعراض متحور كورونا الجديد تتمثل في آلام المعدة والحلق والجسم والإسهال والرشح وفقدان حاسة الشم والسعال المصحوب بالبلغم وارتفاع درجات الحرارة".

حالة من القلق تسبب فيها فيروس كورونا من جديد بعد الإعلان عن انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا، وهو أيريس أو EG.5.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار فيروس EG.5، فى معظم دول العالم، حيث بدأ بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية حيث إنه سريع الانتشار.

وبعد أن عادت الحياة لطبيعتها إلى ما قبل ظهور فيروس كورونا، عاد الخطر من جديد يدق الأبواب ليقلق الكثير من البشر على مستوى العالم بعد انتشار متحور كورونا EG.5.

متحور EG.5

وقال الدكتور مجدى السعدنى استشارى الأنف والأذن والحنجرة، إنه بالفعل عاد المتحور الجديد من كورونا ينتشر بسرعة شديدة، ويرجع الخبراء سبب هذا التحور والانتشار السريع لفيروس EG.5، إلى إهمال الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس وكذلك إهمال تلقي الجرعات المتبقية والتنشيطية من لقاح كورونا.

وأضاف السعدنى، أن متحور EG.5 غير مقلق فأعراضه نفس أعراض كورونا، ولكنه فقط سريع العدوى والانتشار، وما زال يشكل خطورة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لذا يجب الحذر منه.

أعراض المتحور الجديد من كورونا

وتابع، أن أعراض المتحور الجديد من كورونا، ليست بجديدة علينا فهى نفس أعراض متحور أوميكرون، أى أن أعراضه تشبه أعراض نزلات البرد والأنفلونزا، ومن أعراض المتحور الجديد من كورونا:-

التعب والهمدان بالجسم

الحمى

السعال المصحوب ببلغم

سرعة ضربات القلب

الرشح

فقدان حاستي الشم والتذوق

آلام المفاصل والعضلات

الصداع

آلام المعدة

الإسهال

وأوضح السعدنى، أن هذه الأعراض تتشابه مع أعراض نزلات البرد والأنفلونزا، لذا يجب الحذر من حيث عند الإصابة بأي عرض يجب العزل لأنه يمكن أن يكون المتحور الجديد من كورونا، وبالتالى العزل ضرورى لحين الشفاء لعدم نشر العدوى خاصة فى حالة وجود كبار سن أو أصحاب أمراض مزمنة أو أطفال.

علاج المتحور الجديد من كورونا

وأضاف استشارى الأنف والأذن والحنجرة، أن العلاج يكون عبارة عن خوافض ومكملات غذائية لتقوية المناعة، مع علاج الأعراض مثل الرشح والسعال، والتغذية الجيدة، مع ضرورة عزل المريض لحين شفائه لعدم انتشار العدوى.