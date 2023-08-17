الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الصحة عن متحور كورونا الجديد: إحنا مش مخبيينه ولو دخل مصر هنبلغ الناس

مكافحة كورونا، فيتو
مكافحة كورونا، فيتو

المتحور الجديد لكورونا، قال الدكتور حسام حسني مسعود رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: لم نسجل أي إصابة بالمتحور الجديد لكورونا حتى الآن.

هل وصل متحور كورونا الجديد لمصر؟

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: متحور كورونا الجديد ليست أعراضه شديدة وموجود في 51 دولة ولكنه لم يصل مصر حتى الآن، معقبًا: "مش مخبيينه وهو بسيط ولا يمثل خوفا أو هلعا ولو دخل مصر هنبلغ الناس والطب الوقائي يرصده".
 

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مشكلة متحور كورونا الجديد

وأضاف: "سرعة انتشار الجديد لكورونا أكبر من الأوميكرون ويهرب من المناعة المكتسبة، ولكن الكواشف يمكنها رصد، وأعراضه ليست شديدة ولا يؤدي إلى نقص الأكسجين أو زيادة ضربات القلب والعلاج لا يزال فعال ضده".

أعراض المتحور الجديد من كورونا، يجب الحذر منها

أسباب تسمية متحور كورونا الجديد بـ اي جي 5

 

حالة من القلق تسبب فيها فيروس كورونا من جديد بعد الإعلان عن انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا، وهو ايريس أو EG.5.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار فيروس EG.5، فى معظم دول العالم حيث بدأ بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية حيث أنه سريع الانتشار.

وبعد أن عادت الحياة لطبيعتها إلى ما قبل ظهور فيروس كورونا، عاد الخطر من جديد يدق الأبواب ليقلق الكثير من البشر على مستوى العالم بعد انتشار متحور كورونا EG.5.

 

متحور EG.5
وقال الدكتور مجدى السعدني استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أنه بالفعل عاد  المتحور الجديد من كورونا ينتشر بسرعة شديدة ويرجع الخبراء سبب هذا التحور والانتشار السريع لفيروس EG.5، إلى إهمال الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس وكذلك إهمال تلقى الجرعات المتبقية والتنشيطية من لقاح كورونا.

وأضاف السعدني، أن متحور EG.5 غير مقلق فأعراضه نفس أعراض كورونا ولكنه فقط سريع العدوى والانتشار ومازال يشكل خطورة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لذا يجب الحذر منه.


أعراض المتحور الجديد من كورونا 
 

وتابع، أن أعراض المتحور الجديد من كورونا، ليست بجديدة علينا فهي نفس اعراض متحور اوميكرون، أي أن أعراضه تشبه أعراض نزلات البرد والانفلونزا، ومن أعراض المتحور الجديد من كورونا:-

التعب والهمدان بالجسم
الحمى
السعال المصحوب ببلغم
سرعة ضربات القلب
الرشح
فقدان حاستى الشم والتذوق
آلام المفاصل والعضلات
الصداع
آلام المعدة
الإسهال
وأوضح السعدني، أن هذه الأعراض تتشابه مع أعراض نزلات البرد والأنفلونزا، لذا يجب الحذر من حيث عند الإصابة بأي عرض يجب العزل لأنه يمكن أن يكون المتحور الجديد من كورونا، وبالتالي العزل ضروري لحين الشفاء لعدم نشر العدوى خاصة فى حالة وجود كبار سن أو أصحاب أمراض مزمنة أو أطفال.

 

علاج المتحور الجديد من كورونا 
 

وأضاف استشاري الأنف والاذن والحنجرة، ان العلاج يكون عبارة عن خوافض ومكملات غذائية لتقوية المناعة، مع علاج الأعراض مثل الرشح والسعال، والتغذية الجيدة، مع ضرورة عزل المريض لحين شفاءه لعدم انتشار العدوى.

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