كل ما تريد معرفته عن جهاز التكييف، أسعاره والاستخدام الأمثل لتوفير الطاقة

يهتم المواطنون خلال الفترة الحالية بمعرفة أسعار التكييفات، وكيفية الاستخدام الأمثل للتكييف للحفاظ عليه أطول مدة، فضلًا عن البعد عن الاضطرار للصيانة المتكررة للجهاز.

«فيتو» في السطور التالية تجيب عن بعض النقاط الهامة، منها أسعار التكييفات في الأسواق، و الفروق السعرية بين التكييف العادي والأنفرتر، فضلا عن النصائح لاستخدام الأمثل، ونصائح لتوفير استهلاك الكهرباء عند استخدام التكييف

أسعار التكييفات في الأسواق، فيتو

أسعار التكييفات في الأسواق

يقول جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة: إن أسعار التكييفات بالأسواق تبدأ من 13 ألف جنيه حتى 37 ألف جنيه حسب الموديل، ويوجد تكييف 5 حصان بسعر 57 ألف جنيه.

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التكنولوجيا الحديثة في صناعة التكييف موفرة للطاقة

أشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في تصريح لـ «فيتو» إلى أن التكييف له بطاقة صناعة a,b,c وهناك تكييفات ذات تكنولوجيا عالية المواصفات، مصنعة بإمكانيات لها القدرة على توفير استهلاك الكهرباء، ومنها « انفرتر» وهي تكنولوجيا لتوفير الكهرباء،و الإنفرتر تجعل الجهاز يعمل على تردد ثابت وتوفر نحو 45% من الطاقة.

الفرق بين أسعار التكييف العادي والأنفرتر ومميزاته

وأوضح أن الفرق بين أسعار التكييف العادي والأنفرتر من 5000 إلى 6 آلاف جنيه في الأجهزة الكبيرة، أما فرق الأسعار في الأجهزة الصغيرة فيكون من 2500 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، مضيفًا أن فروق الأسعار لصالح الانفرتر من حيث توفير الطاقة، وفرق السعر يستطيع المواطن استرداده من توفير الطاقة خلال أقل من 4 سنوات تشغيل.

جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، فيتو

الاستخدام العادل لتشغيل التكييف يحافظ عليه ويوفر استهلاك الكهرباء

وعن نصائح شعبة الأجهزة الكهربائية للحفاظ على التكييف وتوفير الكهرباء، قال «شاكر» أن التكييف يستطيع العمل لمد شهرين متواصلين ولكن يجب أن يستخدم استخدام عادل، بعدم الوصول لدرجة البرودة مع ارتفاع درجات الحرارة، بل يجب تشغيله عند درجة معتدلة وحسب إمكانيات الجهار، واتباع هذه الخطوة يطيل عمر التكييف ويوفر استهلاك الكهرباء.

تركيب التكييف المناسب للمساحة التي سيوضع فيها يوفر استهلاك الكهرباء

وأضاف «شاكر» أن من أهم اشتراطات الحفاظ على التكييف التي أيضًا مع تحقيقها تعمل على توفير استهلاك الكهرباء، تركيب التكييف المناسب للمساحة التي سيوضع فيها، بعدم تركيب تكييف صغير في مساحة كبيرة، حيث أن وضع تكييف صغير في مساحة كبيرة يؤثر على عمر التكييف وأداءه فضلًا عن أنه يزيد من إستهلاك الكهرباء، إذ مع وضع تكييف في مساحة أكبر يعمل ذلك على عمل التكييف بشكل متواصل الذي معه يزيد استهلاك الكهرباء.

شركات التكييفات الكبرى أصبحت تقوم بإلغاء الضمان عند التجاوز في المساحات

وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن شركات التكييفات الكبرى أصبحت تقوم بإلغاء الضمان عند التجاوز في المساحات.

تركيب التكييفات حسب المساحات، فيتو

المساحات المناسبة لسعة التكييف في الشقق بالأدوار المتكررة

وأشار إلى أن الشركات حددت المساحات المناسبة لسعى تشغيل كل تكييف، بالنسبة لمنازل الأدوار المتكررة، فإن جهاز تكييف 1.5 حصان يركب لمساحة 15 مترا مربعا حد أقصى، وجهاز تكييف 2.25 حصان حتى 22 مترا مربعا، 3 حصان حد أقصى 32 مترا مربعا.

المساحات المناسبة لسعة التكييف في الشقق بالأدوار الأخيرة

وتابع: أن الأمر مختلف في المنازل والشقق قي الأدوار الأخيرة، حيث أن جهاز تكييف 1.5 حصان يركب في مساحة 10 أمتار مربعة، وجهاز تكييف 2.25 حصان مناسب لمساحة 15 مترا مربعا، جهاز تكييف 3 حصان مناسب لمساحة حدها الأقصى 22 مترا مربعا.

أثر ثقافة الشراء والاستخدام العادل لجهاز التكييف

وقال جورج شاكر إنه مع تنفيذ ذلك يكون هناك توازن بين إمكانيات التكييف والمساحة وعليه يعيش الجهاز فترات طويلة، وذلك يرجع إلى ثقافة الشراء والاستخدام العادل للجهاز، إذ أن هناك أشخاص تكون درجة الحرارة 36 درجة ويتم تشغيله على 18 درجة، وهذا لا يصح أبدًا، فالاستخدام العادل للجهاز بأن يتم تشغيله من 24 إلى 26 درجة.