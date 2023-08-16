الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

أفضل طريقة لصيانة التكييف والحفاظ عليه (فيديو)

صيانة التكييف،فيتو
صيانة التكييف،فيتو

تدفعك الحرارة العالية والرطوبة لتشغيل التكييف، ولكن قبل التشغيل عليك تنظيف الجهاز وصيانته من أجل الحصول على كفاءة عالية.

وفي السطور التالية يوضح المهندس محمد أحمد، كيفية تنظيف جهاز التكييف بشكل احترافي وبدون تكلفة مالية، أو اللجوء لفني الصيانة. 

كيفية التخلص من الروائح الكريهة المنبعثة من المكيف  

تنظيف الفلتر: غالبًا ما تكون الفلاتر المتسخة هي السبب الرئيسي للرائحة الكريهة، بالإضافة إلى التنظيف الداخلي للجهاز، حيث يجب عليك الاهتمام بجميع أجزاء الجهاز التي قد تكون مصدرًا محتملًا للرائحة.

Advertisements

تنظيف أنبوب الصرف: يتشكل الماء في المكيف بسبب تكثف البخار في وحدة التكييف، وهذا هو المكان الذي تأتي منه القطرات التي تذهب إلى أنبوب الصرف.

تنشأ المشكلة عندما تظل المياه متراكمة ولا يتم التخلص منها، ويمكن أن تسبب الرطوبة التي لا تزول رائحة كريهة لأنها تكون بيئة مثالية لتكاثر الفطريات.

الصيانة الدورية: وهي أفضل حل لإزالة الرائحة الكريهة من التكييف، يجب صيانة المكيف بشكل منتظم، ومن المهم أيضًا تجنب تراكم الأوساخ لأكثر من موسم، لأنه سيكون من الصعب إزالتها لاحقًا.

 

كيفية تنظيف فلتر الهواء:

قم بإيقاف تشغيل وحدة التكييف، حيث يضمن إيقاف تشغيل الوحدة عدم السماح بتدفق الهواء المتسخ عبر منزلك أثناء تنظيف الفلتر.

قم بإزالة الفلتر، حيث يمكن أن تحتوي بعض الوحدات على فلاتر متعددة  لذا تأكد من فحص جميع الفتحات وإزالة الأوساخ والرواسب. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

التكييف تنظيف جهاز التكييف كيفية تنظيف جهاز التكييف كيفية التخلص من الروائح الكريهة المنبعثة من المكيف كيفية تنظيف فلتر الهواء

الأكثر قراءة

كيف خرجت من مطار القاهرة؟ سؤال برلماني عن الطائرة المحتجزة بزامبيا

عودة تراخيص البناء تشغل بال المصريين، والنشطاء: العمال هيرجعوا يشتغلوا تاني

آخر تطورات بناء محطة الضبعة للطاقة النووية

التموين: طرح كميات من السكر للبيع في البورصة السلعية

صالح عبد الحي، أغلى مطرب في تاريخ مصر الذي كان يتقاضى أجره ذهبا، وهذه نهايته الحزينة

أخبار مصر: أحمد مرتضى رئيسا للزمالك، بشرى بأسعار عمرة المولد النبوي، هجوم على مادلين طبر بعد الإساءة لعادل إمام، سعر الذهب

منار غانم تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

علوية جميل، المتسلطة التي أخضعت محمود المليجي لسيطرتها 40 عاما، و3 أحداث مأساوية أجبرتها على الاعتزال

Advertisements

منوعات

المزيد

أفضل طريقة لصيانة التكييف والحفاظ عليه (فيديو)

أزمة البطيخ الملوث تصل البرلمان المغربي

أرخص مدينة في العالم، عربية

عربي في إسطنبول، لغة الإشارة أنقذته من مصير مجهول بالطابق السادس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات الصباح اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أعراض الإصابة بسرطان الجلد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشعر الأبيض في المنام وعلاقتها بطول العمر وزيادة الرزق

هل يوجد سنة بعد صلاة الجمعة؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية