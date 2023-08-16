أفضل طريقة لصيانة التكييف والحفاظ عليه (فيديو)

تدفعك الحرارة العالية والرطوبة لتشغيل التكييف، ولكن قبل التشغيل عليك تنظيف الجهاز وصيانته من أجل الحصول على كفاءة عالية.

وفي السطور التالية يوضح المهندس محمد أحمد، كيفية تنظيف جهاز التكييف بشكل احترافي وبدون تكلفة مالية، أو اللجوء لفني الصيانة.

كيفية التخلص من الروائح الكريهة المنبعثة من المكيف

تنظيف الفلتر: غالبًا ما تكون الفلاتر المتسخة هي السبب الرئيسي للرائحة الكريهة، بالإضافة إلى التنظيف الداخلي للجهاز، حيث يجب عليك الاهتمام بجميع أجزاء الجهاز التي قد تكون مصدرًا محتملًا للرائحة.

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تنظيف أنبوب الصرف: يتشكل الماء في المكيف بسبب تكثف البخار في وحدة التكييف، وهذا هو المكان الذي تأتي منه القطرات التي تذهب إلى أنبوب الصرف.

تنشأ المشكلة عندما تظل المياه متراكمة ولا يتم التخلص منها، ويمكن أن تسبب الرطوبة التي لا تزول رائحة كريهة لأنها تكون بيئة مثالية لتكاثر الفطريات.

الصيانة الدورية: وهي أفضل حل لإزالة الرائحة الكريهة من التكييف، يجب صيانة المكيف بشكل منتظم، ومن المهم أيضًا تجنب تراكم الأوساخ لأكثر من موسم، لأنه سيكون من الصعب إزالتها لاحقًا.

كيفية تنظيف فلتر الهواء:

قم بإيقاف تشغيل وحدة التكييف، حيث يضمن إيقاف تشغيل الوحدة عدم السماح بتدفق الهواء المتسخ عبر منزلك أثناء تنظيف الفلتر.

قم بإزالة الفلتر، حيث يمكن أن تحتوي بعض الوحدات على فلاتر متعددة لذا تأكد من فحص جميع الفتحات وإزالة الأوساخ والرواسب.