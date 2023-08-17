الخميس 17 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مقتل 36 جنديا في نيجيريا خلال عمليتين ضد عصابات مسلحة

نيجيريا، فيتو
نيجيريا، فيتو

أعلن الجيش النيجيري اليوم الخميس أن 36 جنديا نيجيريا على الأقل لقوا حتفهم في هجومين خلال عمليتين ضد عصابات مسلحة في ولاية نيجر في الشمال الأوسط من نيجيريا.

وتسببت عصابات مدججة بالسلاح في إشاعة فوضى في شمال غرب نيجيريا في العامين الماضيين وخطفوا الآلاف وقتلوا المئات وجعلوا أنشطة، مثل السفر برا أو الزراعة في بعض المناطق، غير آمنة.


تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية في نيجيريا

وتحطمت طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية من طراز مي-171 كانت قد أرسلت لإجلاء مصابين بالقرب من قرية تشوكوبا في شيرورو يوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل آخرين.

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ولم يذكر بوبا سببا للتحطم، وقال مصدران عسكريان لرويترز إن الطائرة الهليكوبتر ربما سقطت بعد أن أطلق أفراد من عصابة النار عليها.

وقال بوبا في بيان ان الطائرة “الهليكوبتر تحطمت وعلى متنها 14 من القتلى في وقت سابق خلال العمليات وسبعة من الجرحى في وقت سابق وملاحان واثنان من أفراد الطاقم”.

وأضاف إن “العمليات جارية لانتشال الجثث والتحقيق في سبب تحطم الطائرة وهو ما سيُعلن عنه”.

 

هجمات العصابات في نيجيريا

وأربكت هجمات العصابات التي يشير إليها المحليون بأنها عصابات قطاع طرق، قوات الأمن النيجيرية التي اتسع نطاق انتشارها كثيرا في مسعى تعاملها مع مجموعة انفصالية عنيفة في الشرق وأزمة طاحنة بين الرعاة والمزارعين في الولايات الوسطى وتمرد قائم منذ 13 عاما من جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش، وولاية غرب إفريقيا، في الشمال.

وقال بوبا إنه في عملية عسكرية منفصلة في ولاية كادونا، انقذت القوات عشر رهائن محتجزين في قرية في منطقة إيجابي المحلية بالولاية بعد حصول القوات على معلومات، مما أسفر عن مقتل خاطفي الرهائن بعد معركة بالأسلحة النارية.

 

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