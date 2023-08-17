الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

حفظ التحقيقات في مصرع طفلة سقطت من الطابق العاشر بالجيزة

التصريح بدفن جثة،
التصريح بدفن جثة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن طفلة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق العاشر، أثناء اللهو في شرفة منزل أسرتها بدائرة حي الهرم في محافظة الجيزة،  كما أمرت بحفظ التحقيقات في القضية بعد التأكد من وجود شبهة جنائية.

 

الطفلة سقطت من الطابق العاشر بعدما اختل توازنها

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد على عبدالرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع طفلة إثر سقوطها من علو، بدائرة قسم شرطة الهرم.

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وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة، وبسماع أقوال والدة الطفلة، أكدت أنه أثناء لهو ابنتها في شرفة الشقة، اختل توازنها، وسقطت من الطابق العاشر، جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

 

حبس المتهمين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة 

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام علي  ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين بزعم فك الأعمال.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة  تمكنت من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.
  

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

 

وبالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أن (لهما معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة).
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونها مزورة – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

 

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