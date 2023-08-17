أوروبا تستعد لفرض عقوبات جديدة على قادة الانقلاب في النيجر

تستعد دول الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر، وذلك بعد أن قام الاتحاد بقطع علاقات التعاون مع الدولة الإفريقية الفقيرة وإيقاف المساعدات لها.



الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على النيجر



وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، "بعد تعليق التعاون في مجال التنمية والأمن، نسعى الآن في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المتمردين".

وأضافت الخارجية الألمانية في بيانها:" أنها تدعم جهود الدول الإفريقية لحل الأزمة في النيجر، مؤكدة أن الهدف هو استعادة النظام الدستوري في هذا البلد".

وأجرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، محادثات مع القائم بأعمال رئيس النيجر حسومي مسعود، الذي عارض الانقلاب، وموسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.

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تأتي تلك الخطوة في إطار دعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عقد ممثلو وزارة الخارجية الألمانية محادثات في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بدأ اجتماع قادة أركان دول إيكواس في غانا لبحث التدخل العسكري في النيجر بحسب نبأ عاجل نقلته العربية.

وفي السياق ذاته أكدت مجموعة الإيكواس في بيان لها، اجتماع غانا سيبحث اللمسات الأخيرة لنشر "قوة الاحتياط" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وأعربت دول الإيكواس عن إدانتها هجمات أسفرت عن مقتل 17 جنديًا في النيجر، ودعت مجموعة "إيكواس" قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلى العودة للديمقراطية.

الإطاحة بالرئيس بازوم



وقالت الإيكواس إن الأوضاع في دولة النيجر أصبحت هشة بعد الإطاحة بالرئيس بازوم.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، عن وزارة الدفاع في النيجر، في وقت سابق من اليوم، بمصرع 17 جنديا في هجوم قرب الحدود مع مالي.

