الخميس 17 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بدء اجتماع قادة أركان دول إيكواس بـ غانا لبحث التدخل العسكري في النيجر

إيكواس، فيتو
إيكواس، فيتو

بدأ اجتماع قادة أركان دول إيكواس في غانا لبحث التدخل العسكري في النيجر بحسب نبأ عاجل نقلته العربية.

قوة الاحتياط

كانت مجموعة إيكواس، قالت إن اجتماع غانا سيبحث اللمسات الأخيرة لنشر "قوة الاحتياط" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

كما أدانت مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية، هجمات أسفرت عن مقتل 17 جنديًا في النيجر.

 قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر

ودعت مجموعة "إيكواس" قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلى العودة للديمقراطية.

الإطاحة بالرئيس بازوم

ووصفت "إيكواس" الأوضاع أصبحت هشة في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس بازوم.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، عن وزارة الدفاع في النيجر، في وقت سابق من اليوم، بمصرع  17 جنديا في هجوم قرب الحدود مع مالي.

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إيكواس النيجر المجلس العسكري في النيجر

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