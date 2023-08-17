الخميس 17 أغسطس 2023
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سياسة

متخصص بالشأن الأفريقي يكشف سيناريوهات الأزمة في النيجر

رمضان قرنى،فيتو
رمضان قرنى،فيتو

انقلاب النيجر، قال الدكتور رمضان قرني، الباحث في الشأن الأفريقي إن تطورات المشهد في النيجر ما بين التدخل العسكري من جانب مجموعة الايكواس وحكومة مدنية جديدة بالنيجر تكشف تطورات المشهد على الصعيد الإقليمي والدولي.

قبول المجلس العسكري الدخول في مفاوضات سلمية

انقلاب النيجر، وأضاف في تصريح لفيتو:" على الصعيد الداخلي للنيجر نجد أمرين هامين الأول هو قبول المجلس العسكري وقادة الانقلاب الدخول فى مفاوضات سلمية وهو ليس استسلام وإنما مرونة من المجلس العسكري في ظل تراجع الإيكواس عن خيار التدخل العسكري ودعم دول مجاورة مثل بوركينا فاسو ومالي إلى جانب التأييد الدولي من روسيا كل هذا فتح الباب أمام التسوية السياسية وبالتالي القبول من جانب المجلس العسكري بحلول سلمية ليس مناورة سياسية في ضوء تشكيل حكومة مدنية بقيادة تكنوقراط مشهود لة بالكفاءة".

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مقتل 17جنديا على الحدود مع مالي

وتابع: "لا يمكن إغفال الأوضاع الأمنية في النيجر آخرها مقتل 17جنديا على الحدود مع مالى وهذا يمكن تفسيرة بنشاط بعض التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة فضلا عن التطور الذي تشهدة مالى فى الفترة الأخيرة وهنا لا يجب ان نغفل التطورات بين تشاد ومالي باستقبالهم لرئيس الوزراء النيجري الجديد ومناقشات حول تجميد الحل العسكري".

وأشار إلى أن تشاد أعلنت منذ البداية عن الحل السلمي فضلا عن التحركات الدولية والاقليمية وزيارة رئيس مالى لروسيا وبالتالى نحن بصدد تشكيل تكتل يضم روسيا وإيطاليا وبوركينا فاسو ومالى لرفض الحلول العسكرية.

تأجيل اجتماع قادة أركان الإيكواس أكثر من مرة

واستطرد: "نحن مقبلون على تفهمات سياسية وحلول للأزمة في ضوء الانقسام داخل برلمان الايكواس بشان التدخل العسكرى ويبدو أن الموقف الدولي والإقليمي مهيا للتعامل مع أزمة النيجر سياسيا بعيدا عن التدخل العسكري". 

قادة جيوش من غرب أفريقيا

يعتزم قادة جيوش من غرب أفريقيا  الاجتماع اليوم الخميس، في غانا لتنسيق تدخل محتمل في النيجر يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد بعد إطاحة انقلابيين بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم.

قوة احتياط

وقررت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي تشعر بالقلق حيال سلسلة انقلابات عسكرية متتالية في المنطقة، تشكيل “قوة احتياط” لوضع حد للانقلاب في النيجر.

كمين إرهابي

ويأتي اجتماع القادة العسكريين يومي الخميس والجمعة بعد تجدد أعمال العنف في الدولة التي يسيطر عليها المتمردون، حيث قتل  17 جنديا نيجريا على الأقل في كمين في جنوب غرب البلاد.


المجلس العسكري في النيجر

وعلى الجانب الأخر أعلن المجلس العسكري في النيجر الثلاثاء استعداده للحوار لتسوية أزمة إقليمية سببها عن الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي في حين دعت روسيا والولايات المتحدة إلى حل سلمي للموقف.

محمد بازوم رئيس النيجر

ودعت القوى الغربية وحكومات أفريقية ديمقراطية قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، المحتجز منذ 26 يوليو، إلى السلطة لكن المجلس العسكري رفض ذلك ورفض مساعي التفاوض.
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انقلاب النيجر قادة الانقلاب تجمع الايكواس روسيا مالي

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