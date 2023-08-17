الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

ليبيا تكشف حقيقة تأجير ميناء الخمس لإقامة قاعدة عسكرية تركية

قوات تركية، فيتو
قوات تركية، فيتو

نفت بلدية الخمس الليبية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام تركية حول تأجير ميناء المدينة إلى السلطات في أنقرة.


إقامة قاعدة عسكرية تركية في مدينة الخمس 


وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد وسائل إعلام تركية، أن أنقرة تعمل على بناء قاعدة عسكرية بحرية في ميناء الخمس شرقي العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن استأجرته لمدة طويلة.
ومن جانبها لم لم تصدر السلطات التركية أي تعليق على هذه التقارير حتى الآن.

وفي السياق ذاته أفادت بوابة "الخبر 7" بأن تركيا تسعى من خلال هذه القاعدة إلى تعزيز نفوذها في شرق المتوسط، والسيطرة على المياه الإقليمية التركية وضمان سلامة السفن التجارية.

وكشفت تقارير إعلامية، أن أنقرة ستنشر طائرات مسيرة محلية الصنع ومنظومات دفاع جوي في القاعدة التي سيتم إنشاؤها.

وعلى الجانب الآخر قالت البوابة التركية Sanayi ve Savunma إنه سيتم توقيع اتفاق إيجار الميناء خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس، دون أن تذكر تاريخ الزيارة

Advertisements


وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الخمس هي مدينة وميناء والعاصمة الفعلية لشعبية المرقب الليبية على ساحل البحر المتوسط بتعداد سكان يقارب 202.000 نسمة.

ويرجع أسباب تسمية إلى المدينة أنه عند الليبيين يتم استخدام النظام الخماسي في الحساب، أما عند العرب فيتم استخدام النظام العشري في الحساب.وبما أن الخمس وما حولها تشتهر بمحاصيلها وانتاجها لزيت الزيتون منذ زمن الرومان وبما ان سكانها احتاجوا للحساب والعد فكانوا يعملون بهذا النظام الخمسي وفي منطقتي كنا نعمل بهذا النظام مع العرب الوافدون وغيرهم من السكان المحليين الفقراء الذين لا يملكون أرزاقا.


والرواية الثانية تقول إن الخمس هي ترجمة عربية للكلمة اليونانية بنتابولس فـ بينتي تعني خمسة بوليس تعني مدن أي المدن الخمسة.

txt

محافظ مصرف ليبيا يدعو المواطنين لسحب أبنائهم من التشكيلات المسلحة

txt

إيطاليا: الوضع في ليبيا كان أكثر استقرارا في عهد القذافي

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ليبيا قاعدة عسكرية تركية في ليبيا تركيا طرابلس مدينة الخمس

مواد متعلقة

محافظ مصرف ليبيا يدعو المواطنين لسحب أبنائهم من التشكيلات المسلحة

إيطاليا: الوضع في ليبيا كان أكثر استقرارا في عهد القذافي

سمير فرج: لن تتحسن الأوضاع في ليبيا إلا بتنحي عبد الحميد الدبيبة (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد رفض الزمالك بيع زيزو، نجم الأهلي على رادار الشباب السعودي

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

تطورات جديدة في موقف الزمالك من بيع زيزو للشباب السعودي، اعرف التفاصيل

بعد تصريح «الوقوف على مسارح السعودية حلم أجيال»، رسالة عنيفة من نبيل الحلفاوي لـ محمد محيي

الظهور الأول لـ زيزو بعد عرض الشباب السعودي (فيديو)

الزمالك مليان فلوس، مرتضى منصور يرد على أنباء بيع زيزو بسبب الضائقة المالية

جلسة طارئة لحسم العرض والشباب السعودي ينتظر واللاعب يتمسك بالاحتراف، 3 أسباب تُجبر الزمالك على بيع زيزو

مستجدات مسابقة الـ 30 ألف معلم، موعد إعلان النتيجة وإجراءات التعيين

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية تكشف حقائق جديدة عن رجل الثلج

سائحان أمريكيان يتسببان في تأخر افتتاح برج إيفل، فما القصة؟

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 17-8-2023 بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 17-8-2023

مستجدات مسابقة الـ 30 ألف معلم، موعد إعلان النتيجة وإجراءات التعيين

المزيد

انفوجراف

نمبر 1 الحقيقي.. سر نجاح تجربة كريم عبد العزيز الفنية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها أحكام الجمع والقصر.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في مسائل الصلاة

تفسير حلم القرد الصغير في المنام وعلاقته بالتعرض إلى المكر والخديعة

أستاذ فقه: لا يجوز تعبير المخطوبين عن الحب بقول بـ"بحبك وحشتينى"

المزيد
الجريدة الرسمية