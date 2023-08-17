ليبيا تكشف حقيقة تأجير ميناء الخمس لإقامة قاعدة عسكرية تركية

نفت بلدية الخمس الليبية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام تركية حول تأجير ميناء المدينة إلى السلطات في أنقرة.



إقامة قاعدة عسكرية تركية في مدينة الخمس



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد وسائل إعلام تركية، أن أنقرة تعمل على بناء قاعدة عسكرية بحرية في ميناء الخمس شرقي العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن استأجرته لمدة طويلة.

ومن جانبها لم لم تصدر السلطات التركية أي تعليق على هذه التقارير حتى الآن.

وفي السياق ذاته أفادت بوابة "الخبر 7" بأن تركيا تسعى من خلال هذه القاعدة إلى تعزيز نفوذها في شرق المتوسط، والسيطرة على المياه الإقليمية التركية وضمان سلامة السفن التجارية.

وكشفت تقارير إعلامية، أن أنقرة ستنشر طائرات مسيرة محلية الصنع ومنظومات دفاع جوي في القاعدة التي سيتم إنشاؤها.

وعلى الجانب الآخر قالت البوابة التركية Sanayi ve Savunma إنه سيتم توقيع اتفاق إيجار الميناء خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس، دون أن تذكر تاريخ الزيارة

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وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الخمس هي مدينة وميناء والعاصمة الفعلية لشعبية المرقب الليبية على ساحل البحر المتوسط بتعداد سكان يقارب 202.000 نسمة.

ويرجع أسباب تسمية إلى المدينة أنه عند الليبيين يتم استخدام النظام الخماسي في الحساب، أما عند العرب فيتم استخدام النظام العشري في الحساب.وبما أن الخمس وما حولها تشتهر بمحاصيلها وانتاجها لزيت الزيتون منذ زمن الرومان وبما ان سكانها احتاجوا للحساب والعد فكانوا يعملون بهذا النظام الخمسي وفي منطقتي كنا نعمل بهذا النظام مع العرب الوافدون وغيرهم من السكان المحليين الفقراء الذين لا يملكون أرزاقا.



والرواية الثانية تقول إن الخمس هي ترجمة عربية للكلمة اليونانية بنتابولس فـ بينتي تعني خمسة بوليس تعني مدن أي المدن الخمسة.

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