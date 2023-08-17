الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، تشكيل مباراة ضمك ضد الرياض

فريق ضمك، فيتو
فريق ضمك، فيتو

الدوري السعودي، أعلن مدربا فريقي ضمك وضيفه الرياض، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

تشكيل ضمك أمام الرياض 

تشكيل ضمك، فيتو

 

تشكيل الرياض ضد ضمك 

تشكيل الرياض، فيتو

 

فيرمينو أفضل لاعب وهدف في الجولة الأولى 

حصل النجم البرازيل روبرتو فيرمينو مهاجم فريق أهلي جدة، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب الحساب الرسمي للدورى السعودي للمحترفين عبر موقع التواصل الاجتماعي تدوينه  أعلن فيها حصول فيرمينو على تقييم 9.5 من 10، وهو الأعلى بين اللاعبين الذين شاركوا في الجولة الأولى.

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وسجل النجم البرازيلي أهداف "هاتريك" ليقود الأهلي للفوز على الحزم (3-1) في المباراة الافتتاحية للموسم الحالي من الدوري السعودي.

توج البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة السعودي، بجائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين على موقع تويتر تغريدة أعلن فيها، فوز الهدف الأول الذي سجله فيرمينو في شباك الحزم، على جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى، ليجمع النجم البرازيلي بين جائزة أفضل هدف وجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري السعودي، كما تواجد في التشكيل المثالي للجولة الأولى من المسابقة.

قناة عالمية جديدة تنقل الدوري السعودي 

استحوذت قنوات "Sony Sports Network" الرائدة، على حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسمين القادمين داخل الهند.

ويأتي ذلك في الاهتمام الكبير بنقل الدوري السعودي للمحترفين في ظل تواجد العديد من النجوم العالمية على رأسها كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونيمار دا سيلفا.

وقالت صحيفة كورييري ديلو سبورت إن المملكة العربية السعودية تبحث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا" إمكانية مشاركة بطل الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-25.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية ترغب في استخدام بطاقة للحصول على حق التواجد في النظام الجديد لدوري الأبطال والذي سيشهد مشاركة 36 فريقا بدلا من 32.

ويأتي ذلك في ظل التدعيمات القوية التي تقوم بها أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع نجوم عالمية أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار دا سيلفا وغيرهم.

 

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