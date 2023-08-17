الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

النصر السعودي يفسخ عقد محترفه الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بالتراضي

جلال الدين ماشاريبوف،
جلال الدين ماشاريبوف، فيتو

وقع نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، مخالصة نهائية مع اللاعب الدولي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن آخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لخوض ملحق دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأكدت صحيفة "الرياضية"، أن شركة نادي النصر اعتمدت قائمة اللاعبين الأجانب التي سوف تشارك في دوري أبطال آسيا خلال النسخة القادمة، وجاءت كالتالي:"كريستيانو رونالدو، جيسلان كونان، أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا".

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ومن المنتظر أن يتم استبعاد اثنين من القائمة قبل المباراة القادمة، حيث سيحق للنصر إضافة لاعبين أجنبيين آخرين حال تجاوز الأصفر الملحق الآسيوي، قبل انطلاق مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسيلتقي النصر مع شباب الأهلي دبي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الثامنة والثلث، على ستاد الأول بارك، في الملحق المؤهل لدور المجموعات، من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويمثل المملكة في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، أندية (الهلال والاتحاد والفيحاء) الذين يشاركون في دور المجموعات مباشرة، بينما يشارك النصر في الملحق المؤهل للبطولة الآسيوية.

 

جلال الدين ماشاريبوف، فيتو

 

مدافع مانشستر سيتي ضمن اهتمامات النصر السعودي 

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي اقترب من حسم صفقة عالمية جديدة، في الميركاتو الصيفي الجاري.  

وجاء رفض الفرنسي كليمينت لينجليت مدافع برشلونة الانضمام لصفوف النصر، لدفع النصر السعودي للبحث عن اسم جديد.

ووفقا لموقع "ذي أتلتيك" البريطاني فإن النصر استقر على ضم الإسباني صاحب الأصول الفرنسية إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي.

وأضاف أن مانشستر سيتي وافق على العرض المقدم من النصر لضم لابورت، مشيرة إلى أن اللاعب منفتح على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وتعقدت فرص لابورت في المشاركة مع مانشستر سيتي بعد التعاقد مع الكرواتي يوسكو جفارديول، قادما من نادي لايبزيج الألماني.

ويسعى النصر لتعزيز قوامه الرئيسي بصفقات عالمية جديدة بعدما ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أليكس تيليس، والفرنسي سيكو فوفانا، والسنغالي ساديو ماني.

وكان "العالمي" قص شريط الصفقات الكبرى في ديسمبر الماضي حين ضم الأسطورة كريستيانو رونالدو مجانا بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

 

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