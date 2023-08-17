الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

قناة عالمية جديدة تنقل الدوري السعودي

دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي

الدوري السعودي، استحوذت قنوات Sony Sports Network الرائدة على حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسمين القادمين داخل الهند.

ويأتي ذلك في الاهتمام الكبير بنقل الدوري السعودي للمحترفين في ظل تواجد العديد من النجوم العالمية على رأسها كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونيمار دا سيلفا.

أهلي جدة ضد الخليج 

وكشفت تقارير صحفية أن مدرب أهلي جدة، الألماني ماتياس يايسله، استقر على التشكيل الأساسي الذي سيواجه به الخليج، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.  

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فيرمينو يغيب للإصابة 

وسيدخل الألماني بذات التشكيل الذي واجه الحزم في المباراة الافتتاحية الأسبوع الماضي، وانتصر بنتيجة 3-1، باستثناء الدفع بالمهاجم الشاب عبدالله المقرن كبديل لهداف الدوري، البرازيلي فيرمينو، الذي تعرض لإصابة عضلية.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الخليج 

ومن المتوقع أن يدخل مدرب الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: أليوسكي، روجير إيبانيز، عبدالباسط هندي، علي مجرشي

خط الوسط: كيسي، زياد الجهني، ماكسيمان، رياض بودبوز، رياض محرز

خط الهجوم: عبدالله المقرن

ويلتقي فريق أهلي جدة السعودي مع نظيره فريق الخليج الذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف لاعب المنتخب الوطني الأهلي في اللقاء الذي سوف يجمع الفريقين في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة أهلي جدة والخليج

وتقام مباراة أهلي جدة والخليج في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب  الأمير محمد بن فهد.

غياب فيرمينو عن مباراة الخليج

وأعلن نادي أهلي جدة السعودي عن غياب نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو عن مواجهة الخليج القادمة في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد.

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