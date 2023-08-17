خبير قانوني يحذر من عقود الإذعان بالسوق العقاري

اتجهت بعض الشركات العقارية لاستغلال بعض الثغرات في تعاقدات عملائها وسحب وإلغاء تخصيص شقق بعض المواطنين بالرغم من مرور سنوات على التعاقد بهدف استغلال تلك الشركات فروق الأسعار الحالية وإعادة طرح الشقق مرة أخرى بالأسعار الجديدة، بالإضافة لعدم التزام الشركات بمواعيد ومواصفات تسليم الشقق أو عدم التنفيذ المشروع.

وقال شعبان سعيد، المستشار القانوني إن كل ما يستطيع المستهلك العقاري فعله هو إلا يسمح للشركات العقارية أن تجد الثغرة التي تمكنها من التملص من العقود والالتزامات المكلفة بها، مؤكدًا "أن العقد شريعة المتعاقدين"، وأن العميل يكون في جميع عقود البيع مع الشركات العقارية الطرق الأضعف لذلك يجب قراءة العقد جيدًا وفهم جميع شروطه قبل المضي والتوقيع حتى يتجنب أي تلاعب من الطرف الآخر.

Advertisements

وأكد المستشار شعبان سعيد، فى تصريحات خاصة أن المشتري لا يستطيع اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الشركة بعد فسخ أو إلغاء العقد حيث يسترد أمواله بنفس طريقة السداد وفي بعض العقود يخصم منها ١٠٪ نظير مخالفة العقد، مشيرًا إلى وجود عقود عقارية أكثر اجحافًا من هذا كذلك.

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن طرح عدد من الوحدات والمحلات التجارية للبيع بنظام المزاد العلني.

ويطرح الجهاز 13 محلا تجاريا وصيدليتين بمناطق ( ١١٨٥ عمارة إسكان اجتماعي- سكن مصر ٢٢٨ عمارة - ٢٦٦ عمارة إسكان اجتماعي) وذلك بجوار مقرات النيابات وبأنشطة مختلفة.

ويعقد المزاد يوم الاثنين الموافق ٢١-٨-٢٠٢٣ بمقر الجهاز ويتم شراء الكراسة من مقر الجهاز ( طريق زويل أمام ابني بيتك الأولى).

تفاصيل أنظمة السداد

كما حددت أنظمة السداد وهى سداد مبلغ تأمين دخول المزاد (٢٥٠٠٠ ج) خمسة وعشرون ألف جنيه، لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد للاشتراك هذا بالإضافة إلى استكمال سداد نسبة ١٠٪ و۱٪ مصاريف إدارية و٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد و٥% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

والباقى ٩٠% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد.



۲- سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا اليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى (٪٠.٥) مصاريف تحصيل و۲٪ طبقا لمنشور وزارة المالية.

على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز مدينة بدر قبل الاستلام.

يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الاستلام هذا كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲ ) لسنة ۲۰۱٨ قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

حملة لإزالة مخالفات البناء بدون ترخيص

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة داخل حدود أجهزة تنمية (جزيرة الوراق الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور الجديدة).

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 39 متغيرا مكانيا، ومخالفة بناء بقرية سياحية، والمتمثلة في استئناف أعمال بناء مخالفة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة بقطعة أرض داخل حدود الساحل الشمالي الغربي، ومخالفات البناء بقطعة أرض بجمعية الأمل بمدينة العبور الجديدة، والمتمثلة في أعمال بناء بدون ترخيص.

كما نصت القرارات على أن تتولى أجهزة تنمية جزيرة الوراق الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينة العبور الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



