الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

قرارات مجلس الوزراء

الحكومة توافق على إصدار سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية

اجتماع مجلس الوزراء،
اجتماع مجلس الوزراء، فيتو

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة المالية بالتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية، والذي يفيد بموافقة الحكومة المصرية على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية.

وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى عدد من الفوائد المحققة من قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار السندات بالعملة المحلية، ومنها زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية من خلال المؤسسة لتمويل احتياجات القطاع الخاص، مما يسهم في تخفيض الضغط على المصادر القائمة، إلى جانب توسيع نطاق الحلول التمويلية بالعملة المحلية المقدمة إلى عملاء القطاع الخاص في مصر، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص وتشجيعه.

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قرارات مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء إصدار سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية

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