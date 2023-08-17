وزير الخارجية السعودي: المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقات السابقة مع إيران

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان حرص الرياض على تفعيل الاتفاقات السابقة مع إيران وخاصة في الجوانب الأمنية.



السعودية حريصة على تفعيل جميع الاتفاقات مع إيران



وقال فيصل بن فرحان:" نسعى لتفعيل العلاقات مع إيران بناء على الاحترام المتبادل نرحب باستقبال الرئيس الإيراني في الرياض".



وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن هناك رغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران، مشيرا إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة .



وأعرب فيصل بن فرحان ترحيب المملكة بدعم إيران لملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030 أكدت تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران



وعلى الجانب الآخر أعلن وزير خارجية إيران، أمير حسين عبداللهيان، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، أن طهران تدعم إقامة إكسبو 2030 في الرياض.

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إيران تدعو لإقامة معرض إكسبو 2030 في السعودية

وقال عبداللهيان، إن الرئيس الإيراني سيزور المملكة قريبا، متوجها بالشكر للسعودية على تعاونها في تسهيل الحج والعمرة للإيرانيين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني:" ندعم تحقيق الأمن والسلام في المنطقة دون تجزئة و بإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري".

وأكد عبداللهيان:" أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية وتخصصية متنوعة مع السعودية"، مشيرا إلى وجود لدينا اتفاق في وجهات النظر على تفعيل الاتفاقيات الأساسية مع الرياض.

وشدد وزير خارجية إيران على عزم بلاده العزم على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية، موضحا أن العلاقات مع الرياض تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدما.



زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس إلى الرياض في أول زيارته له إلى المملكة العربية السعودية منذ استئناف العلاقات بين القوتين الاقليميتين في مارس الماضي.

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