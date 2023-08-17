باحث: زيارة عبد اللهيان للسعودية هدفها تسهيل تطبيع العلاقات بين إيران ودول عربية أخرى

قال محمد عبادي، الباحث في الشأن الإيراني في تصريحات خاصة لـ فيتو، تعليقا علي زيارة وزير الخارجية الإيراني للملكة العربية السعودية، أن تلك الزيارة تأتي في سياقين الأول: ترتيب مجريات التهدئة بين البلدين التي انطلقت في مارس الماضي برعاية صينية، ومناقشة ما بقي من الملفات العالقة، فكما أثمرت التهدئة حالة كمون لجماعة الحوثي في اليمن، وتوقف إيران عن إطلاق التهديدات بتعطيل الملاحة في الخليج، وكذلك دعوة المملكة العربية السعودية للرئيس السوري إلى القمة العربية الأخيرة في جدة، فهناك ترتيبات نهائية لهذا الاتفاق قد يكون من بينها تسهيل تطبيع العلاقات بين إيران ودول عربية أخرى، أو وساطة سعودية لحل معضلة عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.

وأضاف محمد عبادي أما السياق الثاني فهو معالجة التوترات الأخيرة الناجمة عن ادعاءات إيران بحقوق في حقل الدرة النفطي وهو حقل سعودي- كويتي مشترك، وقد جوبهت المطالبات الإيرانية بحصة في الحقل، برد سعودي كويتي غاضب، مع التأكيد على الحقوق الحصرية في الحقل.

وقال محمد عبادي أن إيران التي توصلت إلى محطة تهدئة أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال صفقة تبادل السجناء في مقابل ٦ مليارات دولار من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية، يبدو أنها أمام وطأة الأوضاع الداخلية المضطربة خاصة مع قرب إحياء المحتجين لعام على ذكرى وفاة الشابة الكردية مهسا أميني التي أشعل قتلها على يد شرطة الأخلاق الإيرانية موجة احتجاجات غاضبة هدفت إلى إسقاط النظام، يبدو أنها تميل إلى تهدئة حقيقة إقليميا ودوليا، وهو ما ينتج عنه هذه التحركات الدبلوماسية على أكثر من صعيد.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس إلى الرياض في أول زيارته له إلى المملكة العربية السعودية منذ استئناف العلاقات بين القوتين الاقليميتين في مارس الماضي، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" إنّ أمير عبد اللهيان "وصل إلى مطار الرياض قبل بضع دقائق في زيارة تستمر يومًا، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودي"

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيزور السعودية اليوم الخميس.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد التقى في يونيو بمسؤولين إيرانيين في طهران في أول زيارة يقوم بها إلى هناك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية في مارس.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في 2016 بعدما هاجم محتجون سفارتها في طهران ردا على إعدام الرياض رجل دين شيعيا بارزا.

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والإثنين نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن المصادر قولها: إن زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان المتوقعة للرياض، تستمر لمدة يوم واحد فقط، وتأتي بعد دعوة من السعودية رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة.

وكانت الخارجية الإيرانية كشفت، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للسعودية، إلا أنها لم تحدد موعد الزيارة بشكل دقيق.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى زيارة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض، في وقت قريب على جدول الأعمال. وأضاف: «لم يجرِ تحديد موعد الزيارة، لكن هذه الزيارة ستتم في إطار عزم البلدين على تنفيذ الاتفاقات المبرمة.

ووقّعت المملكة العربية السعودية مع إيران، اتفاقًا لعودة العلاقات الدبلوماسية، في 10 مارس الماضي، برعاية الصين، بعد قطيعة دامَ لنحو 7 سنوات، وافتتحت طهران سفارتها لدى الرياض، في السادس من يونيو، كما أعادت العمل بقنصليتها العامة في جدة، ومكتب ممثلها لدى "منظمة التعاون الإسلامي"، قبل أيام من وصول الحجاج الإيرانيين إلى السعودية.