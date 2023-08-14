إيران: وزير الخارجية يزور السعودية قريبا

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، بيانا اليوم الاثنين، قالت فيه إن الوزير أمير حسين عبداللهيان سيزور العاصمة السعودية قريبا.



وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية قريبا

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي أن أمير عبداللهيان سيزور السعودية "في المستقبل القريب".



ويوم السبت الماضي نشر موقع " إيران نوانس" في خبر خاص أن وزير الخارجية الإيراني سيزور العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس 17 أغسطس الجاري، ردًّا على زيارة من نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، 17 يونيو الماضي.



وذكر الموقع أن مصادر مسؤولة أن السفير الإيراني الجديد، رضا عنايتي، سيتوجه إلى مقر البعثة الإيرانية بالرياض قريبًا، وكذلك يستعد السفير السعودي، عبدالله سعود العنزي، للذهاب إلى مقر البعثة السعودية في طهران.



وفي 10 مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران الاتفاق، برعاية صينية، عن استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.



وتضمن بيان الاتفاق الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، خلال مدة أقصاها شهران.



وأعادت إيران تشغيل سفارتها لدى الرياض، في 6 يونيو الماضي، وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، يوم الأربعاء الماضي، نقلًا عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية، أن سفارة السعودية في طهران بدأت نشاطها رسميًا منذ أيام.



وأشارت مصادر إعلامية إيرانية إلى أن الفريق الدبلوماسي السعودي في طهران يعمل من فندق سبيناس بالاس، إلى حين الانتهاء من ترميم أو تجديد مبنى السفارة السعودية الذي تعرض لهجوم من متطرفين عام 2016.



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