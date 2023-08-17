باحث يكشف كواليس زيارة وزير خارجية إيران للسعودية ومستقبل العلاقات بين البلدين

قال وجدان عبدالرحمن، الباحث في الشأن الإيراني، في تصريحات خاصة لـ فيتو، تعليقا على زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان للملكة العربية السعودية، إن هذه الزيارة جاءت في ضوء الزيارة السابقة التي قام بها وزير الخارجية السعودي، فهي زيارة تقابل زيارة سابقة قام بها الأمير فيصل بن فرحان في يونيو الماضي، ولكن لابد من القول إن المفاوضات التي أدت إلى تفاهم بين المملكة العربية السعودية وإيران جاءت علي غرار اللقاء الذي حدث في مارس الماضي علي أساس عودة هذه العلاقات، والذي سبقه الكثير من الجلسات السرية سواء كانت في العراق أو الصين.

وتابع وجدان عبدالرحمن: " كل هذا جاء من أجل الوصول إلى اتفاق يقضي إلى عدم التدخل في شؤون الأخر وهذا هو أساس عودة العلاقات ما بين الطرقين، ولهذا تم تحديد فترة زمنية معينة لا تتجاوز الشهران وأن يكون لكل طرف من الأطراف الفرصة بأن يرفع الشبهات التي تعرقل العودة وفتح السفارات خلال الشهران، لكن منذ مارس الماضي وحتى الآن لم تعود العلاقات طبيعية ولم يتم القيام سوي بفتح القنصليات وأيضا ايران فتحت سفارتها في المملكة العربية السعودية لكن السفير لم يسلم أوراقه الرسمية حتى الآن، ومعني ذلك أن المشاكل لازالت موجودة بين الجانبين وحتي الآن هذه الزيارة أدت لحلحلة هذه المشاكل ولكن في واقع الأمر الاستراتيجية الايرانية لم تتغير بعد، فنحن نشهد موضوع حقل الدرة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الذي تدعي ايران أن لديها نصيب فيه ".

وقال: "كما نشهد استمرار الضربات الحوثية، ولازالت تمد الحوثيين وحزب الله بالسلاح لاستهداف المملكة العربية السعودية وايجاد عدم الاستقرار، وكذلك نشهد ايضا المناورة التي قام بها الحرس الثوري مؤخرا في جزيرة أبو موسي الإماراتية المحتلة من قبل ايران، اضافة الي موضوع الصاروخ الذي أعلن عنه الإعلام الإيراني فهو موجه تهديده لدول المنطقة وليس للولايات المتحدة الأمريكية ".

وأضاف وجدان عبدالرحمن: “مازال هناك الكثير من القضايا التي لم تحل بعد، لذا فهذه الزيارة من المتوقع أن تكون لتهدئة بعض الأجواء لأن النظام الإيراني حاليا يمر بمشاكل عديدة تتمثل في العقوبات والاحتجاجات والخلافات الداخلية ايضا داخل النظام والتي تهددهم بحاجة الي تهدئة الاجواء علي اقل تقدير في هذه الفترة للنظام، فهذه الزيارة أولًا اتت ردًا علي زيارة الأمير فيصل ولتهدئة الأجواء خاصة بعد الحديث عن التطبيع ما بين المملكة العربية السعودية واسرائيل في حال استجاب الولايات المتحدة الأمريكية للمطالب السعودية فكل تلك القضايا تجعل ايران حريصة علي تهدئة الأجواء ولو كانت بشكل مؤقت”.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس إلى الرياض في أول زيارته له إلى المملكة العربية السعودية منذ استئناف العلاقات بين القوتين الاقليميتين في مارس الماضي، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" إنّ أمير عبد اللهيان "وصل إلى مطار الرياض قبل بضع دقائق في زيارة تستمر يومًا، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودي"

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيزور السعودية اليوم الخميس.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد التقى في يونيو بمسؤولين إيرانيين في طهران في أول زيارة يقوم بها إلى هناك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية في مارس.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في 2016 بعدما هاجم محتجون سفارتها في طهران ردا على إعدام الرياض رجل دين شيعيا بارزا.

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والإثنين نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن المصادر قولها: إن زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان المتوقعة للرياض، تستمر لمدة يوم واحد فقط، وتأتي بعد دعوة من السعودية رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة.

وكانت الخارجية الإيرانية كشفت، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للسعودية، إلا أنها لم تحدد موعد الزيارة بشكل دقيق.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى زيارة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض، في وقت قريب على جدول الأعمال. وأضاف: «لم يجرِ تحديد موعد الزيارة، لكن هذه الزيارة ستتم في إطار عزم البلدين على تنفيذ الاتفاقات المبرمة.

ووقّعت المملكة العربية السعودية مع إيران، اتفاقًا لعودة العلاقات الدبلوماسية، في 10 مارس الماضي، برعاية الصين، بعد قطيعة دامَ لنحو 7 سنوات، وافتتحت طهران سفارتها لدى الرياض، في السادس من يونيو، كما أعادت العمل بقنصليتها العامة في جدة، ومكتب ممثلها لدى "منظمة التعاون الإسلامي"، قبل أيام من وصول الحجاج الإيرانيين إلى السعودية.