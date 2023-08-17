الخميس 17 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

8 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33، الصادر في 17 أغسطس 2023، 8 قرارات جديدة اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن فلسطيني، وتخصيص أراضى من أملاك الدولة لإقامة مشروعات.

وجاءت القرارات كالتالي: 
- قرار مجلس الوزراء رقـم 43 لسنـة 2023، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن خالد محمود محمد أبو سيدو، من مواليد فلسطين بتاريخ 14/11/1975، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.


-قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2694 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمساحة (فدان واحد و4 قراريط و6 أسهم) تعادل 4944٫21 مترًا مربعًا، ضمن القطعة رقم (56) بحوض داير الناحية نمرة (5) زمام مدينة تمى الأمديد- محافظة الدقهلية بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مبنى وملعب لمركز شباب تمى الأمديد، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى. 


-قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2695 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 19790٫95متر مربع، ضمن القطعة رقم (12) بحوض التل نمرة (7) زمام قرية كفر الأمير، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تمى الأمديد- محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة لمياه الشرب.

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- قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2696 لسنـة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمساحة 1225 متر مربع، زمام قرية المعصرة، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس- محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المقام عليها خزان مياه شرب علوى.

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