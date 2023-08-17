إسقاط الجنسية المصرية عن فلسطينى لهذا السبب
وافق رئيس مجلس الوزراء على طلب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن فلسطيني للانضمام إلى جهة أجنبية لتقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
إسقاط الجنسية المصرية عن فلسطيني للانضمام إلى جهة أجنبية لتقويض البلاد.
كان وزير الداخلية قدم طلبا لرئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن خالد محمود محمد أبو سيدو- من مواليد فلسطين بتاريخ 14/11/1975، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
وبدروه أصدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 43 لسنـة 2023 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية.
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