قراران جديدان من رئيس الوزراء، اعرف التفاصيل (مستند)

نشرت الجريدة الرسمية قرارين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير محور مؤسسة الزكاة بحي المـرج، ومـشروع إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور (٢٦) يوليو وطريق المنشية بالجيزة.



وفي عددها رقم 32 (تابع)، الصادر في 10 أغسطس 2023، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3119 لسنة 2023، بشأن اعتبار مشروع تطوير محور مؤسسة الزكاة بحي المـرج، من أعمال المنفعة العامة، كمرحلة أولى من تطوير محاور المرج السبعة، وذلك لصالح محافظة القاهرة.



ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسـماء ملاكها الظاهرين، بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

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-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 تابع (ب)، الصادر في 10 أغسطس 2023، قرار رئيس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023، باعتبار مـشروع إنـشاء المحــور العمـودى الواصــل بـين محــور (٢٦) يوليو وطريق المنشية بطول (٥ ) كم فى نطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكهـا الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجماليـة وكـشوف المـلاك الظـاهرين والإحداثيات المرفقة.