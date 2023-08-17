الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

شكري يشرف على الانتقال إلى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية (فيديو)

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية أشرف اليوم على المرحلة النهائية لعملية الانتقال إلى مقر وزارة الخارجية الجديدة بالعاصمة الإدارية.

اجتماع لجنة الاتصال العربية 

ونشر أبو زيد فيديو يوثق تفقد شكرى مبنى وزارة الخارجية الجديدة.

وعقد وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق وأمين عام جامعة الدول العربية اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا اليوم فى القاهرة، بدعوة من وزير الخارجية سامح شكرى وتنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

Advertisements

وبحثت اللجنة تطورات الوضع السورى وتحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقا مع المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وتم الاتفاق على عقد اللجنة الدستورية السورية فى سلطنة عمان.

لجنة الاتصال العربية

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، فى ختام اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، إن خطوة مقابل خطوة لن تحل الأزمة السورية فى المستقبل المنظور، وإن الحل مرهون بإزالة تداعياتها والعمل على بناء منظومة تحقق احترام السيادة ووحدة الأراضي السورية.

وتابع شكري، من الصعب وضع تاريخ محدد للتوصل للحل السياسى، ويتوقف ذلك على وضع سوريا خارطة طريق لمستقبلها وعدم التدخل فى شأنها الداخلي، بهدف الوصول لنقطة التوافق، والعمل على توفير مناخ يحفظ حقوق الإنسان وأهمية عودة اللاجئين الطوعية إلى بلادهم في ظل وجود رغبة دمشق لتيسير عودة اللاجئين لوطنهم.

معالجة قضية المقاتلين الأجانب

وأوضح وزير الخارجية، أن لجنة الاتصال العربية حول سوريا شددت على أهمية الالتزام بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة خاصة القرار 2254. كما اوضح انه تم التطرق لملف مكافحة الإرهاب في سوريا، وضرورة معالجة قضية المقاتلين الأجانب في سوريا وضرورة الحفاظ على السيادة السورية، موضحا أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعات تعقد على مستوى الخبراء، وهناك اجتماعات دورية للتنسيق مع حكومة سوريا لتناول كافة أبعاد الأزمة.

وتابع أن اللجنة سلمت مستند لوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، يتضمن بعض الأفكار لمعالجة الأوضاع الإنسانية في البلاد، معربًا عن تطلعه لاستمرار المرونة من الجانب السوري والمشاورات الإيجابية والجهود التي تبذل.

 اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة السورية

وأشار إلى أن حالة الجمود الراهن في سوريا منذ خمس سنوات نتيجة عدم اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة السورية في ظل معاناة أبناء الشعب السوري.

انتفاضة العرب من أجل سوريا.. الجامعة العربية تشكل لجنة اتصال لدعم دمشق.. سامح شكري: لا توجد حلول بعيدا عن وحدة الأراضي السورية

سامح شكري: يصعب تحديد وقت لتحقيق أهداف الاجتماع العربي بشأن سوريا

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العاصمة الادارية السعودية وزارة الخارجية الجديدة

مواد متعلقة

انتفاضة العرب من أجل سوريا.. الجامعة العربية تشكل لجنة اتصال لدعم دمشق.. سامح شكري: لا توجد حلول بعيدا عن وحدة الأراضي السورية

سامح شكري: يصعب تحديد وقت لتحقيق أهداف الاجتماع العربي بشأن سوريا

سامح شكري يعلن تسليم وزير الخارجية السوري مستندًا بشأن التعامل مع الوضع الإنساني

سامح شكري يعلن انعقاد اللجنة الدستورية بشأن سوريا قبل نهاية العام

روابط وثيقة وأخوية بين مصر والسعودية.. أحمد أبو زيد يكشف تفاصيل الاجتماع الثنائي بين سامح شكرى والأمير فيصل بن فرحان.. تشاور وتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا (صور)

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

زغلول صيام يكتب: مبروك للكابتن حازم.. هو ينفع نائب البرلمان يتقاضى راتبا من قناة عربية؟!

الأهلي يستعد لإعلان إعارة احمد القندوسي

معهد علوم البحار يحسم الجدل حول حقيقة ظهور أسماك القرش على شواطئ البحر الأحمر

بعد تصريح «الوقوف على مسارح السعودية حلم أجيال»، رسالة عنيفة من نبيل الحلفاوي لـ محمد محيي

أخبار الأهلي، جديد احتراف بيرسي تاو، وموقف عبد الحفيظ من حضور احتفالية التجمع الخامس

Advertisements

منوعات

المزيد

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، 4 جنيهات انخفاضًا في سعر العنب بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الخيار يرتفع لسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

أقسام كلية سياحة وفنادق تعليم تبادلي بجامعة حلوان ومميزات الدراسة بها

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء وانخفاض البلدي

المزيد

انفوجراف

فوائد تناول الجبن القريش، بروتين عالي وسعرات حرارية قليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ فقه: لا يجوز تعبير المخطوبين عن الحب بقول بـ"بحبك وحشتينى"

أبرزها التواضع والخشوع، أمين الفتوى يوضح عبادات القلب وأهميتها في حياة الإنسان

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية