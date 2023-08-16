انتفاضة العرب من أجل سوريا.. الجامعة العربية تشكل لجنة اتصال لدعم دمشق.. سامح شكري: لا توجد حلول بعيدا عن وحدة الأراضي السورية

يشهد المجتمع العربي العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية وكذلك الأمنية المتتالية تسبب فيها ما يسمى بالربيع العربي، وأصبحت بعض الدول العربية على حافة التقسيمات بل والانهيار أيضًا.

تصفية الحسابات

وسوريا من بين الدول التي تم تشرد أهلها واكتسب مواطنيها صفة لاجئ عربي جديد وأصبحت الأراضي السورية ملعب خصب لتصفية الحسابات بين دول أخرى عن طريق الحرب بالوكالة.

وكان المثير للتساؤلات والدهشة أيضًا غياب الدول العربية للأسف عن المشهد السوري وتركته للغرب حتى أصبحت الاجتماعات الدولية بشأن سوريا تخلو من أي طرف سوري.

وكأن الغرب يريد أن يرسم المستقبل السوري دون معرفة السوريين أنفسهم، كما أن تجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية زاد الأمر سوء ولكن أفاق العرب أخيرًا لدولة عربية جارة وشقيقة فى اللحظات الأخيرة وأعلن عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية وخرج بالعديد من المبادرات العربية والتي تتسق مع المخرجات الدولية ولكن فى هذه الحالة اشترط العرب على التواجد السوري فى اجتماعات التي تعقد بشأنه.

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تشكيل لجنة الاتصال العربي بشأن سوريا

جامعة الدول العربية أعلنت عن تشكيل لجنة الاتصال العربي بشأن سوريا والتي عقدت جلساتها أمس فى القاهرة بدعوة مصرية بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وكذلك سوريا فضلًا عن مشاركة الأمين العام لـجامعة الدول العربية.

عقد وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق وأمين عام جامعة الدول العربية اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا اليوم فى القاهرة، بدعوة من وزير الخارجية سامح شكري وتنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وبحثت اللجنة تطورات الوضع السوري وتحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقا مع المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وتم الاتفاق على عقد اللجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان.

اجتماع لجنة الاتصال العربية

وكان لوزير الخارجية سامح شكري تصريح فاجأ الجميع فى ختام اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا أمس حيث أكد أنه من الصعب وضع تاريخ محدد للتوصل للحل السياسى، ويتوقف ذلك على وضع سوريا خارطة طريق لمستقبلها وعدم التدخل فى شأنها الداخلي، بهدف الوصول لنقطة التوافق، والعمل على توفير مناخ يحفظ حقوق الإنسان وأهمية عودة اللاجئين الطوعية إلى بلادهم في ظل وجود رغبة دمشق لتيسير عودة اللاجئين لوطنهم.

وأوضح إن خطوة مقابل خطوة لن تحل الأزمة السورية فى المستقبل المنظور، وإن الحل مرهون بإزالة تداعياتها والعمل على بناء منظومة تحقق احترام السيادة ووحدة الأراضي السورية.

اجتماعات دورية للتنسيق مع حكومة سوريا

أوضح وزير الخارجية، أن لجنة الاتصال العربية حول سوريا شددت على أهمية الالتزام بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة خاصة القرار 2254.

كما أوضح أنه تم التطرق لملف مكافحة الإرهاب في سوريا، وضرورة معالجة قضية المقاتلين الأجانب في سوريا وضرورة الحفاظ على السيادة السورية، موضحا أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعات تعقد على مستوى الخبراء، وهناك اجتماعات دورية للتنسيق مع حكومة سوريا لتناول كافة أبعاد الأزمة.

وتابع أن اللجنة سلمت مستند لوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، يتضمن بعض الأفكار لمعالجة الأوضاع الإنسانية في البلاد، معربًا عن تطلعه لاستمرار المرونة من الجانب السوري والمشاورات الإيجابية والجهود التي تبذل.

عدم اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة السورية

وأشار إلى أن حالة الجمود الراهن في سوريا منذ خمس سنوات نتيجة عدم اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة السورية في ظل معاناة أبناء الشعب السوري.

وأكد وزير الخارجية، أن اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بسوريا، ناقش تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية، ولفت إلى أن وزير خارجية سوريا اطلع الوزراء العرب على جهود دمشق في تفعيل كافة العناصر التي طرحتها اللجنة.

كما أشار أن البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال تطرق لاستضافة عمان لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، موضحا أن استئناف المسار الدستوري له أهميته وتتطلع الدول المشاركة في اللجنة لعقد الاجتماع المقبل قبل نهاية العام الجاري، وسيتم توافق وتنسيق مع المبعوث الأممي جير بيدرسون للتنسيق للاجتماع لضمان مشاركة أوسع وفعالة.