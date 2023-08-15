الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

سامح شكري: يصعب تحديد وقت لتحقيق أهداف الاجتماع العربي بشأن سوريا

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن الأزمة السورية امتدت لوقت طويل وشهدت تدخلات كثيرة، ويصعب أن نحدد وقتًا لنجاح أو تحقيق الأهداف التى نسعى من أجلها.

اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له عقب انتهاء اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا والذى استضافته القاهرة اليوم بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأوضح أن مساندة العرب والمجتمع الدولى للامور الانسانية بسوريا وجدية التفاعل فى ظل “خطوات مقابل خطوة ” اتخاذ الحكومة السورية خطوات من بينها فتح المعابر يساعد على تحقيق الأهداف التى نرجوها.

وقال إن وضع خارطة طريق سورية متعلق بالشعب السورى وحده، ولابد أن نحترم السيادة السورية.

وبشان الوضع فى السودان أكد شكرى أن الوضع هناك مصدر مقلق ليس لمصر وحدها ولكن لشعوب المنطقة ككل.

واضاف ان اجتماع دول الجوار الذى عقد فى تشاد كان الأهم بشأنه يتعلق ببلورة الطريق لعمل دول الجوار مع الأطراف السودانية لاحتواء الصراع العسكرى وتوزيع الأدوار لدول الجوار بما ييسر وجود تكامل فى الجهود للوصول إلى تفهمات لاحتواء الأزمة.

جدير بالذكر أنه استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا.

Advertisements

حل الأزمة السورية

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري أكد خلال اللقاء حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

اجتماع لجنة الاتصال العربية

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، والذي يأتي اتساقًا مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية.

المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا

وأشار إلى أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع.

كما استمع وزير الخارجية إلى إحاطة من الوزير "المقداد" فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل التعامل مع مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك قضايا عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون الأمني مع الدول العربية فى الجوار السوري وموضوعات التعافي المبكر وفرض السيادة السورية على أراضيها.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سامح شكري السعودية العراق سوريا

مواد متعلقة

روابط وثيقة وأخوية بين مصر والسعودية.. أحمد أبو زيد يكشف تفاصيل الاجتماع الثنائي بين سامح شكرى والأمير فيصل بن فرحان.. تشاور وتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا (صور)

سامح شكري يستقبل وزير خارجية سوريا (صور)

قبل اجتماع سوريا، سامح شكرى يستقبل وزيري خارجية العراق والأردن (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 15-8-2023

بعد تحذير مصر، أول دولة عربية تعلن رصد إصابات بمتحور كورونا الجديد EG 5

ترحيل مهندس مصري من مطار الكويت بسبب دعابة

حقيقة موافقة محمد صلاح على الانتقال إلى الدوري السعودي

العُليا للفيروسات تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد

تنسيق الجامعات 2023، الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية

التموين: فتح 500 ألف حساب للمواطنين فى بورسعيد جاهزة للتفعيل

5 سفن ممنوع مرورها من قناة السويس

Advertisements

منوعات

المزيد

السيلفي ممنوع في وجود ميسي بأحد مطاعم ميامي الأمريكية

تجدد أزمة البوركيني في إيطاليا، عودة إلى العصور الوسطى

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مبطلات الوضوء؟ تعرف على أقوال الفقهاء

ما حكم جمع صلاة العصر قصرًا مع الجمعة للمسافر؟ الإفتاء تجيب

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية