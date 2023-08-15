سامح شكري: يصعب تحديد وقت لتحقيق أهداف الاجتماع العربي بشأن سوريا

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن الأزمة السورية امتدت لوقت طويل وشهدت تدخلات كثيرة، ويصعب أن نحدد وقتًا لنجاح أو تحقيق الأهداف التى نسعى من أجلها.

اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له عقب انتهاء اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا والذى استضافته القاهرة اليوم بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأوضح أن مساندة العرب والمجتمع الدولى للامور الانسانية بسوريا وجدية التفاعل فى ظل “خطوات مقابل خطوة ” اتخاذ الحكومة السورية خطوات من بينها فتح المعابر يساعد على تحقيق الأهداف التى نرجوها.

وقال إن وضع خارطة طريق سورية متعلق بالشعب السورى وحده، ولابد أن نحترم السيادة السورية.

وبشان الوضع فى السودان أكد شكرى أن الوضع هناك مصدر مقلق ليس لمصر وحدها ولكن لشعوب المنطقة ككل.

واضاف ان اجتماع دول الجوار الذى عقد فى تشاد كان الأهم بشأنه يتعلق ببلورة الطريق لعمل دول الجوار مع الأطراف السودانية لاحتواء الصراع العسكرى وتوزيع الأدوار لدول الجوار بما ييسر وجود تكامل فى الجهود للوصول إلى تفهمات لاحتواء الأزمة.

جدير بالذكر أنه استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا.

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حل الأزمة السورية

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري أكد خلال اللقاء حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

اجتماع لجنة الاتصال العربية

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، والذي يأتي اتساقًا مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية.

المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا

وأشار إلى أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع.

كما استمع وزير الخارجية إلى إحاطة من الوزير "المقداد" فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل التعامل مع مختلف جوانب الأزمة السورية، بما في ذلك قضايا عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والمخدرات والتعاون الأمني مع الدول العربية فى الجوار السوري وموضوعات التعافي المبكر وفرض السيادة السورية على أراضيها.

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