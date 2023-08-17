الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

برئاسة نقيب المهندسين، وفد نقابي يزور مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لبحث سبل التعاون

نقابة المهندسين،فيتو
نقابة المهندسين،فيتو

زار وفد نقابي برئاسة المهندس طارق النبراوي– نقيب مهندسي مصر–  مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، استهدفت الزيارة التعرف على المنتجات المؤمنة ومدى إمكانية استفادة  النقابة من الخدمات التي يقدمها المجمع في إصدار وثائقها وتأمينها، مثل بطاقات وشهادات العضوية، وشهادات المكاتب الاستشارية، وغيرها من الوثائق التي تصدرها النقابة.

 

وفد نقابة المهندسين يزور مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

وضم وفد النقابة المهندس الاستشاري محمد حمودة – الأمين العام المساعد، والمهندس محمود هشام العربي- عضو مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية، وكان في استقبالهم اللواء مهندس أحمد محمد عبدالسلام – الرئيس التنفيذي للمجمع، العميد مهندس محمد عاطف المسلمي المدير التنفيذي للمجمع والعميد مهندس عمرو الخلفاوي المدير الفني للمجمع والعقيد مهندس حاتم الناظر- رئيس قطاع الطباعة المؤمنة.

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وأشاد نقيب المهندسين ووفد النقابة بجهود المهندسين والعاملين بالمجمع، خاصة وأنه يعد أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوچي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتطرق نقيب المهندسين إلى بحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة المهندسين المصرية والمجمع بهدف تدريب المهندسين وتعريفهم بآخر التطورات التكنولوجية في مجال تأمين الوثائق.

 

مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

جدير بالذكر أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يقوم بتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية طبقًا للمقاييس العالمية، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبرامج التحكم الذكية.

كما يساعد المجمع في تحقيق أهداف الدولة للتحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوجية بمجالات الإصدار الذكي.

ويهدف المجمع إلى إصدار الوثائق الحكومية المختلفة من خلال نظام مركزي موحد يضمن حوكمة إصدار الوثائق الرسمية بأحدث المواصفات الأمنية العالمية مثل الشهادات التعليمية، وجوازات السفر، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

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