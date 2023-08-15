الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

طارق النبراوى: سنعيد المهندسين لمكانتهم الأولى.. ولن نقيد خريجى الأدبى بمؤهلات من الخارج.. وقراراتنا لا تضر أحدًا (حوار)

طارق النبراوى نقيب
طارق النبراوى نقيب المهندسين، فيتو

>> لا تعارض بين النقابة والحكومة ونحن الاستشارى الأول للدولة فى مجال تخصصها

>> نسعى لتطوير المهنة وتحقيق صالح المهندسين والقضاء على طوابير البطالة بينهم

>> هدفنا أن يكون مهندسو مصر على أعلى مستوى من الجودة
>> معادلة شهادة الدبلومات الفنية بالثانوية العامة والحصول على شهادة الجودة من هيئة جودة التعليم
ت>> نسيق كامل مع الجهات المختصة لتحديد أعداد المقبولين بالتعليم الهندسى كل عام

>> الحد الأقصى لإعداد المقبولين بالتعليم الهندسى للعام الجديد هو 22 ألف طالب

 

فتح المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، فى حوار لـ “فيتو” النار على المعاهد الهندسية، غير المعتمدة فى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، فى إشارة قوية منه إلى أنه لن يتم قيد خريجى المعاهد الهندسية اعتبارًا من 31/10/2023 ما لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها الهيئة، مع منح مهلة تنتهى فى 29/2/2024؛ لرفع الملفات كاملة مستوفاة مقبولة واستكمال متطلبات الهيئة.

والى تفاصيل الحوار مع نقيب المهندسين:


*بداية، ماموقفكم من خريجى المعاهد الهندسية؟

موقفنا ثابت، وأؤكد لن يتم قيد خريجى المعاهد الهندسية ما لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بحد أقصى 31/12/2024.
وهذه القرارات تم اتخاذها بعد دراسة مهنية ونقابية وقانونية مطولة، وبعد التحاور مع الأكاديميين وكافة الأطراف المتخصصة، والعرض على جموع مهندسى الجمعية العمومية خلال مؤتمرات ولقاءات فى النقابات الفرعية، ولاقت ترحيب مجلس النقابة وموافقة ساحقة من الجمعية العمومية المنعقدة فى 6 مارس الماضى.

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*ماهى اشتراطات قيد خريجى المعاهد بالنقابة؟

تشترط النقابة لقيد خريجى المعاهد والكليات الهندسية من حاصلى شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفنى قد تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، وذلك اعتبارًا من 31/12/2023.

 

*ماذا بشأن مطلبكم بوضع حد أقصى لأعداد المقبولين بالتعليم الهندسى ؟

مجلس النقابة سيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة فى بداية كل عام، وفى موعد مناسب لإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسى تأسيسا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل، وأؤكد على استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ للتأكيد على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى لإعداد المقبولين بالتعليم الهندسى للعام الجامعى 2023-2024 هو 22 ألفا و500 طالب، وسيتم تطبيق القرارات المُنظمة لضوابط القيد بنقابة المهندسين وفقًا للتواريخ المذكورة

*تتحدث كثيرا عن مصطلح مكانة المهندس، ما دلالة ذلك؟

ما أطرحه اليوم ما هو إلا المرحلة الأولى من خطة النقابة فى هذا الشأن، وسنستمر فى خططنا الرامية إلى عودة مهنة الهندسة ومكانة المهندس إلى ما كانت عليه.
وما اتخذته النقابة من قرارات سيحقق نتائج جيدة فى صالح الوطن أولًا وفى صالح المهندسين ومهنة الهندسة، وهدفنا أن يكون مهندسو مصر على أعلى مستوى من الجودة، ويمارسون مهنتهم بأعلى مستوى من الكفاءة.

 

*هل نقابة المهندسين على خلاف مع الحكومة؟

 

لا تعارض مطلقًا بين النقابة والحكومة، فالنقابة طبقًا للقانون هى الاستشارى الأول للدولة فى مجال تخصصها، وكل ما نسعى إليه هو تطوير المهنة وتحقيق صالح المهندسين والقضاء على طوابير البطالة بين المهندسين، والتأكيد على التزام جميع المعاهد الهندسية بالقانون، وحصولها على شهادة ضمان جودة التعليم.

*ما تعليقك على ما أعلنته وزارة التعليم العالى مؤخرا حول أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية لهذا العام؟

 

هذه القرارات مبشرة وناجحة ونشيد بها، ونحن لا نتدخل على الإطلاق فى التعليم الجامعى، فالتعليم وزاراته ومجلسه الأعلى وهيئاته المسئولة عنه، ولكننا فقط ننظم القيد بنقابة المهندسين، وهو الحق الذى يكفله القانون للنقابة، وكل ما نطلبه هو الالتزام بالقانون.

*هناك من يرى أنكم تتسببون فى ضرر لخريجي المعاهد الهندسية، مارأيك؟

 

لن يُضار شخص واحد مما اتخذته النقابة من قرارات إلا من يرفض الالتزام بالقانون، وقد راعينا تحديد فترات زمنية مناسبة تتيح لأصحاب المعاهد الخاصة التقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والحصول على شهادة جودة التعليم وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها الهيئة، وأشيد بالدور الذى تقوم به الهيئة فى ضمان جودة التعليم، حيث أن هناك تنسيقًا كاملًا ومشاورات مثمرة تمت مؤخرًا بين النقابة والهيئة".

*ما هو موقف النقابة ممن حصلوا على مؤهلات هندسية من خارج مصر؟

النقابة لن تقيد أبدًا من حصلوا على الثانوية العامة من القسم الأدبى مهما حصلوا على مؤهلات هندسية من خارج مصر.

*هل تخفيض أعداد الملتحقين بكليات التعليم الهندسى، سيكون يكون قاصرًا على المعاهد والجامعات الخاصة فقط؟

 

نعم، تخفيض أعداد الملتحقين بكليات التعليم الهندسى، يجب أن يكون قاصرًا على المعاهد والجامعات الخاصة فقط، لأن التعليم الهندسى بالكليات الحكومية ملتزم بمعايير الجودة، كما أنه ضمانة لاستقرار الوطن اجتماعيًّا، ولهذا يجب ألا تقل أعداد الملتحقين به، وفى المقابل يجب أن تنخفض أعداد الملتحقين بالمعاهد الخاصة، بما يتناسب مع إمكانات هذه المعاهد من المنشآت وأعضاء هيئة التدريس".

*ما تعليقك على تصريح رئيس هيئة ضمان جودة التعليم بخصوص المعاهد الهندسية؟

 

نرحب بها بالطبع، فقد أكد الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن القرار الصادر من نقابة المهندسين يوم 1 أغسطس بخصوص المعاهد الهندسية يصب فى صالح منظومة التعليم الهندسى ورفع مكانة المهندس الخريج، كما أكد أن الهيئة ستعمل جنبًا إلى جنب مع المعاهد الهندسية التى لم تعتمد بعد لدى الهيئة لرفع كفاءة العملية التعليمية بها وضمان جودة المخرج النهائى من أبنائنا الخريجين بقطاع الهندسة.

وأكد "عشماوي" دعم الهيئة وتقديرها للعديد من المعاهد الهندسية التى سبق اعتمادها لدى الهيئة، مضيفا أن هذه المعاهد تقدم خدمة تعليمية متميزة تضاهى فى مستواها كليات الهندسة بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجودة والاعتماد أصبحت مطلبًا أساسيًا لخريجينا الراغبين فى العمل أو استكمال الدراسة خارج مصر، حيث أصبحت العديد من الدول العربية والأوروبية تشترط أن يكون الخريج أو طالب العمل من المصريين خريج مؤسسة تعليمية معتمدة لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد "نقاء".
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".

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