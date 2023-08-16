في ذكرى نظر أولى جلسات القضية، قصة حريق القاهرة في الخمسينيات وتداعياته
في مثل هذا اليوم من عام 1952، انعقدت أولى جلسات المحكمة العسكرية العليا في مصر، لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة.
عن حريق القاهرة
في 25 يناير من عام 1952، شهدت القاهرة أكبر حريق في تاريخها، وبدأ من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، واستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، لتلتهم النيران نحو 700 "محل وسينما وكازينو وفندق ومكتب ونادٍ" في شوارع وميادين وسط المدينة.
كما التهمت النيران أشهر المحال التجارية، مثل شيكوريل وعمر أفندى وصالون فيردي، و13 فندقًا كبيرًا أشهرها شيبرد وميتروبوليتون وفيكتوريا، و40 دار سينما بينهم ريفولي وراديو ومترو وديانا وميامي.
وأسفرت حوادث ذلك اليوم عن مقتل 26 شخصًا، وبلغ عدد المصابين بالحروق والكسور 552 شخصًا، وقد أجمعت المصادر الرسمية وشهود العيان على أن الحادث كان مدبرًا، وأن المجموعات التي قامت بتنفيذه كانت على مستوى عالٍ من التدريب والمهارة.
واتضح أنهم كانوا على معرفة جيدة بأسرع الوسائل لإشعال الحرائق، وكانوا أيضا على درجة عالية من الدقة والسرعة في تنفيذ العمليات التي كُلِّفوا بها، كما كانوا يحملون معهم أدوات لفتح الأبواب المغلقة ومواقد إستيلين لصهر الحواجز الصلبة على النوافذ والأبواب.
استخدم الجناة نحو 30 سيارة لتنفيذ عملياتهم في وقت قياسي، كما اعتبر اختيار التوقيت دليلًا آخر على مدى دقة التنظيم والتخطيط لتلك العمليات، حيث اختارت هذه العناصر بعد ظهر يوم السبت حتى تكون المكاتب والمحلات الكبرى مغلقة بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع، وتكون دور السينما مغلقة بعد الحفلة الصباحية.
حكومة النحاس تتحمل المسئولية السياسية عن حريق القاهرة
وفي نفس ليلة الحريق قدّم رئيس الوزارة «النحاس باشا» استقالته، ولكن الملك رفضها، واجتمع مجلس الوزراء، وقرر مواجهة الموقف بإعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، ووقف الدراسة في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى.
وتم تعيين «النحاس باشا» حاكمًا عسكريًا عامًا في نفس الليلة، فأصدر قرارًا بمنع التجول في القاهرة والجيزة من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا، وأصدر أمرًا عسكريًّا بمنع التجمهر، واعتبار كل تجمع مؤلف من خمسة أشخاص أو أكثر مهددًا للسلم والنظام العام يعاقب من يشترك فيه بالحبس.
رأي عبد الناصر في حريق القاهرة
في حفل افتتاح مجلس الأمة سنة 1960 م تحدث الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر عن هذا الحريق وقال: «لقد كان حريق القاهرة أول بادرة للثورة الاجتماعية على الأوضاع الفاسدة، كما كان حريق القاهرة تعبير شعبي عن سخط الشعب المصري على ما كانت ترزح فيه البلاد من إقطاع واحتكار واستبداد رأس المال».
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