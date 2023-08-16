في ذكرى نظر أولى جلسات القضية، قصة حريق القاهرة في الخمسينيات وتداعياته

في مثل هذا اليوم من عام 1952، انعقدت أولى جلسات المحكمة العسكرية العليا في مصر، لمواصلة ‏النظر في قضية حريق القاهرة.‏



عن حريق القاهرة

في 25 يناير من عام 1952، شهدت القاهرة أكبر حريق في تاريخها، وبدأ من الساعة الثانية عشرة ‏والنصف ظهرًا، واستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، لتلتهم النيران نحو 700 "محل وسينما ‏وكازينو وفندق ومكتب ونادٍ" في شوارع وميادين وسط المدينة.‏



كما التهمت النيران أشهر المحال التجارية، مثل شيكوريل وعمر أفندى وصالون فيردي، و13 فندقًا ‏كبيرًا أشهرها شيبرد وميتروبوليتون وفيكتوريا، و40 دار سينما بينهم ريفولي وراديو ومترو وديانا ‏وميامي.‏

Advertisements



وأسفرت حوادث ذلك اليوم عن مقتل 26 شخصًا، وبلغ عدد المصابين بالحروق والكسور 552 شخصًا، ‏وقد أجمعت المصادر الرسمية وشهود العيان على أن الحادث كان مدبرًا، وأن المجموعات التي قامت ‏بتنفيذه كانت على مستوى عالٍ من التدريب والمهارة. ‏



واتضح أنهم كانوا على معرفة جيدة بأسرع الوسائل لإشعال الحرائق، وكانوا أيضا على درجة عالية من ‏الدقة والسرعة في تنفيذ العمليات التي كُلِّفوا بها، كما كانوا يحملون معهم أدوات لفتح الأبواب المغلقة ‏ومواقد إستيلين لصهر الحواجز الصلبة على النوافذ والأبواب.‏



استخدم الجناة نحو 30 سيارة لتنفيذ عملياتهم في وقت قياسي، كما اعتبر اختيار التوقيت دليلًا آخر على ‏مدى دقة التنظيم والتخطيط لتلك العمليات، حيث اختارت هذه العناصر بعد ظهر يوم السبت حتى تكون ‏المكاتب والمحلات الكبرى مغلقة بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع، وتكون دور السينما مغلقة بعد الحفلة ‏الصباحية.‏



حكومة النحاس تتحمل المسئولية السياسية عن حريق القاهرة

وفي نفس ليلة الحريق قدّم رئيس الوزارة «النحاس باشا» استقالته، ولكن الملك رفضها، واجتمع مجلس ‏الوزراء، وقرر مواجهة الموقف بإعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، ووقف الدراسة في ‏المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى.‏

وتم تعيين «النحاس باشا» حاكمًا عسكريًا عامًا في نفس الليلة، فأصدر قرارًا بمنع التجول في القاهرة ‏والجيزة من السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا، وأصدر أمرًا عسكريًّا بمنع التجمهر، واعتبار كل ‏تجمع مؤلف من خمسة أشخاص أو أكثر مهددًا للسلم والنظام العام يعاقب من يشترك فيه بالحبس.‏

رأي عبد الناصر في حريق القاهرة

في حفل افتتاح مجلس الأمة سنة 1960 م تحدث الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر عن هذا الحريق وقال: «لقد كان حريق ‏القاهرة أول بادرة للثورة الاجتماعية على الأوضاع الفاسدة، كما كان حريق القاهرة تعبير شعبي عن سخط ‏الشعب المصري على ما كانت ترزح فيه البلاد من إقطاع واحتكار واستبداد رأس المال»‏.