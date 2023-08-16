انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق بالهرم

أمرت نيابة الجيزة بانتداب فريق من المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وحصر التلفيات وكشف مسببات الحادث.

حريق شقة بالهرم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الهرم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق هائل في 3 منازل بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج

وعلى الجانب الآخر، شب حريق هائل في 3 منازل بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج منذ قليل نتيجة تسريب أنبوبة بوتاجاز ونتج عنه إصابة 5 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهم الى مستشفى أخميم المركزى لتلقى العلاج اللازم ولا توجد خسائر فى الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق بمدينة أخميم بمنزل كل من منزل علاء زغلول محمد مكون من ثلاثة أدوار والخسائر احتراق جميع محتويات الشقة بالدور الثانى والثالث ومنزل السيد رزق حمدان ونتج عن احتراق خشب وبوص وخلافه ومنزل محمد حمدان سبب الحريق تسريب أنبوبة بوتاجاز واشتعلها بمنزل الأول.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من محمد حمدان عبد الرحمن وحكيم السيد 30 عاما ونصرة علاء زغلول وعلا علاء زغلول والجميع مصابين بحروق بإصابات مختلفة وتم نقلهم بواسطة إسعاف أخميم إلى مستشفى أخميم المركزى لتلقى العلاج اللازم ولا توجد خسائر في الأرواح وتم إخماد الحريق بواسطة مطافى أخميم.