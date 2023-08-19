السبت 19 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

الأسماك،فيتو
الأسماك،فيتو

 شهدت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية  ارتفاعا بنسبة (83.4%)،خلال شهر يوليو الماضى  مقارنة بـ يوليو 2022، وذلك طبقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

نسبة التغير في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية على أساس شهري 

وشهدت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعا  بنسبة (1.4%)، خلال يوليو مقارنة بشهر يونيو.

شعبة الأسماك تبحث تطورات ملف التصدير للاتحاد الأوروبي

عقدت شعبة الأسماك ومنتجاتها بغرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، اجتماعها الدوري لمناقشة وعرض ملف التصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي بحضور المدير التنفيذي للغرفة والدكتور هاني المنشاوي رئيس الشعبة وممثلي هيئة التنمية الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وعددا من أعضاء الشعبة.

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برنامج زيارات ميدانية لمنشأت التصنيع السمكي

وكشف رئيس الشعبة، عن زيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي لاعتماد  نظم الرقابة في مصر والوقوف علي مدي جاهزية المصانع للتوافق مع متطلبات الاتحاد الاوروبى للتصدير.

 واكد استعداد الغرفة لتقديم الدعم اللازم لملف إعادة تصدير الأسماك البحرية للأسواق الأوروبية، وكذا الملف الخاص بمتطلبات الاتحاد الأوروبي اللازمة لفتح الاسواق امام الاسماك المستزرعة المصري. 
 

 واشار الى اهمية قيام الشركات الأعضاء بعرض اي معوقات لديهم تواجه العملية التصديرية لبحث سبل حلها مع ممثلي الجهات المعنية والتي يتم دعوتهم للمشاركة في الاجتماعات الدورية للشعبة.

 واوضح محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة انه جاري حاليا التنسيق مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "طيب" الممول من وزارة الزراعة الامريكية للاستعانه باحد الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الاسماك خلال شهر اكتوبر القادم للقيام بعدد من الزيارات والتدريب لعدد من المنشأت الصناعية لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء والنظام المستندي داخل المنشأت وفقا للمرجعية الدولية  
ومن الجدير بالذكر ان مصر تحتل  المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي والأول افريقيا بإنتاجية تقدر بنحو 2.3 مليون طن، ومستهدف  زيادة الانتاجية إلي 3 ملايين طن، وقد بلغت صادرات مصر من الاسماك المصنعة خلال عام 2022 نحو 54 مليون دولار.

أسعار الأسماك اليوم السبت 19-8-2023 في الدقهلية

الحقائق وراء ارتفاع أسعار الأسماك

ارتفاع أسعار السمك البلطي في الأسواق

يشار إلى أسعار السمك البلطي في الأسواق، ارتفعت في الأسواق، خلال الفترة الحالية، حيث قفزت أسعار البلطي ممتاز في سوق العبور لجملة الأسماك من سعر 65 جنيهًا حتى 69 جنيهًا، لأسعار تتراوح من 68 إلى 78 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر سمك بلطي ممتاز نحو 80 جنيهًا، ليتراوح سعركيلو بلطي ممتاز من 75 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.

سجل متوسط سعر كيلو بلطي صغير الحجم نحو 51.05 جنيه، ليتراوح سعر كيلو بلطي صغير الحجم من 25 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

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التصنيع السمكي الاسماك المأكولات البحرية

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