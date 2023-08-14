الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

الإحصاء: 28.4% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال عام 2022

اللواء خيرت بركات،
اللواء خيرت بركات، فيتو

تستضيف مدينة العلمين الجديدة اليوم أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية ويأتي لقاء القمة الثلاثية تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وحرصًا من  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية الرئيس  وإصدار تقرير  يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة فلسطين

 

 كشفت بيانات  الإحصاء اليــوم الاثنين عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين لتسجل 451.5 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 351.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  28.4 %.

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الصادرات المصرية، فيتو

 وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين لتصل إلى 423 ألف دولار خلال عام 2022 مقابل 2.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها  83.8 %.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين لتصل إلى 451.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 354.2  مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  27.6  %.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فلسطين خلال  عام 2022

سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 59 مليون دولار.
حديد صلب ـ فولاذ  بقيمة 48 مليون دولار.
محضرات خضر وفواكه   بقيمة 34 مليون دولار.
ملح، كبريت  بقيمة 27 مليون دولار.
محضرات حبوب ودقيق ونشا بقيمة 22 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فلسطين خلال عام 2022

قطن بقيمة 300 ألف دولار.
عجينة الورق  بقيمة 105 آلاف دولار.
فواكه وأثمار  بقيمة 12 ألف دولار.
منتجات الصيدلة  بقيمة 10 ملايين دولار.
لدائن بقيمة 3 ألف دولار.

 

 تحويلات المصريين العاملين بفلسطين

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفلسطين 53.5  مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل  38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 40.5 %

تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر

بلغت قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 97 %.

وسجل عدد سكان مصر 104.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان فلسطين 5.3 مليون نسمة عام 2022.

 

الإحصاء: 12.4% ارتفاعًا بقيمة الصادرات المصرية لفلسطين خلال أول 5 أشهر من 2023

الإحصاء: الشباب يمثلون 21% من عدد سكان مصر وهذه نسبة الخريجين والمقيدين بالتعليم العالي

 

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الصادرات المصرية إلى فلسطين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة فلسطين فلسطين الإحصاء

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