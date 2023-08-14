اتحاد الصناعات يختتم أكبر معرض متخصص في ملابس الأطفال

اختتمت غرفة الصناعة الملابس باتحاد الصناعات، فعاليات معرض نيللي كيدز فاشون والذي يعد الحدث الأهم والأكبر في صناعة وتجارة منتجات ملابس واكسسوارات الأطفال، والذي أقيم خلال الفترة من 11-13 اغسطس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا تجاوز 7 آلاف زائرا من التجار وأصحاب المحلات وشمل مجالات المعرض ملابس الأطفال بأنواعها والإكسسوار، الاحذية والشنط، ومستلزمات الأطفال الرضع، وأيضا مستلزمات الحمل والرضاعة، بالإضافة الى أثاث وألعاب الأطفال والأدوات التعليمية، وعرض وبيع أحدث مستلزمات الإنتاج في مجالات تصنيع ملابس الأطفال.

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وشهد المعرض الاهتمام بالتسويق الالكتروني وتوفير خطوط مواصلات لنقل الزوار من الميادين العامة وتقديم خدمة البيع اون لاين وتوفير خدمة الشحن مجانا.

10.5% زيادة في قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة عام 2022

أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء اليــوم نشــرة "العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2022 " وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامى ( 2021، 2022 ).

وكانت من أهم المؤشرات ما يلي:

1- بلغت قيمة الصادرات المصريــة إلى الولايات المـتحـدة 2.3 مليار دولار عام 2022 وتمثل 4.5% من صادرات مصـر للعالـم مقابــل 2.5 مليــار دولار عام 2021 بنسبة انخفاض قدره 9.1 ٪.

2- جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بنسبـة 57.9 % مـن إجمالــى الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 1.3 مليار دولار عــام 2022 مقابــل 1.2 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.5 ٪.

3- بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6.8 مليار دولار عام 2022 وتمثل 7.2 % مــن واردات مصـر من العالم مقابـل 6.4 مليار دولار عام 2021 بنسبـة زيادة قدرها 5.9 %.

4- جــاءت الواردات مــن حبــوب وأثـمار زيتيــة ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 33.6 % من إجمالــى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 2.3 مليار دولار عام 2022 مقابـــل 1.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 33.9 ٪.