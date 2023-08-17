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اقتصاد

البورصة تتجاوز الـ 50 ألف عملية تداول بمنتصف حركة تعاملات اليوم

البورصة المصرية،فيتو
البورصة المصرية،فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 17/8/2023، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11 % عند مستوى 18083 نقطة، وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07 %  عند مستوى 3622 نقطة.

اقرأ التالى  : ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

 

حركة التعاملات حتى الان، فيتو 

تداولات الأربعاء هذا الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

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وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة.

بينما انخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3%  عند مستوى 3638 نقطة، وهبط  مؤشر " إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.

خبير يكشف سر القلق من إطلاق مؤشر إسلامي في البورصة المصرية

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 17-8-2023

تداولات الثلاثاء هذا الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد  مؤشر " إيجي إكس 30 محدد الأوزان " بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان " بنسبة 0.1%  عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر " إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

خبير يكشف سر القلق من إطلاق مؤشر إسلامي في البورصة المصرية

خبير: ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

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