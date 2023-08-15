الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير: ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

احمد سعد، فيتو
احمد سعد، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم وقبل انتهاء الجلسة، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23 % عند مستوى 17.939 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59 % عند مستوى 3656.76 نقطة. 

 

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يقترب من المستوى 18000 فى تلك الحالة 

ومن جانبه قال أحمد سعد خبير أسواق المال، لـ “فيتو”:  البورصة المصرية تشهد مقاومة حاليا نظرا لاقتراب المؤشر من اختراق المستوى 8000 وفى تلك الفترة المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة مشيرا إلى إمكانية تجاوز المؤشر الفترة القادمة لهذا المستوى فقط باستمرار القوى الشرائية وتغلبها على القوة البيعية، كما أن المؤشر لدية دعم قوى حول مستوى 17500 نقطة بالإضافة إلى أن السوق في مرحلة الارتداد حاليا.

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 المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام هو 17700 نقطة 

كما أن المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام هو 17700 نقطة حيث أن المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم وهذا يدفعنا إلى مستوى 18000 ثم 8200 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي، كما أن أسعار الأسهم مازلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016.

مؤشرات الشموع اليابانية، فيتو 

تداولات منتصف الأسبوع 

فى ثانى أيام التداول بالبورصة المصرية لهذا الأسبوع، ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الاثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة.

 وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة.

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