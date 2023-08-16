خبير يكشف سر إلغاء إطلاق مؤشر إسلامي في البورصة المصرية

رغم ما تردد مؤخرًا عن اعتزام البورصة المصرية إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل سوق المال المصرى خلال الربع الثالث من العام الحالي، في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال، إلا أنه يبدو أن هذه الفكرة تم إلغاؤها

مؤشر إسلامي، فيتو

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بعض المخاوف المحتملة

وفي هذا السياق قال محمد عبدالرحيم لـ “ فيتو ”: هناك بعض المخاوف المحتملة على التدوال في بعض القطاعات والتي قد تتأثر سلبيا بإطلاق المؤشر الإسلامي حيث قد يساهم وجود مؤشر إسلامي في البورصة لسحب سيولة من بعض القطاعات كالسياحة والبنوك وحتى شركات الدخان والتجار لصالح بعض القطاعات الأخرى.

اشكالية فى معايير تقيم الشركات

وأضاف عبدالرحيم: هناك اشكالية تتضمن كيفية التوافق على معايير تقيم الشركات للدخول في هذا المؤشر خاصة وأن هناك معايير متعددة لاعتبار الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بداية من طبيعة نشاط الشركة حتى نسبة وهيكل القروض والديون وغيرها".

وتابع: “بشكل عام يمكن القول إن اطلاق مؤشر للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمر طال انتظاره لكن في نفس الوقت يجب مراعاه عدم تعدد المؤشرات لانه يؤثر على فعالية هذه المؤشرات، وهو ما تم تطبيقة على مؤشر EGX50 متساوى الأوزان والذي يعد من أقل المؤشرات استخدامًا وبالتالي تم الغاءه بعد استطلاع رأي شركات التدوال”.

محمد عبدالرحيم، خبير اسواق المال، فيتو

تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة.