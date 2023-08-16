الأربعاء 16 أغسطس 2023
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سياسة

باحث أفريقي يستبعد قيام إيكواس بعملية عسكرية لإعادة رئيس النيجر

الباحث محمد سنكرى،فيتو
الباحث محمد سنكرى،فيتو

انقلاب النيجر ، قال محمد بن مصطفى سنكري، أستاذ مساعد بقسم الترجمة بجامعة أفريقيا الفرنسية العربية ببماكو، باحث في الشؤون السياسية الأفريقية ومنطقة الساحل إن إعلان رئيس ساحل العاج واتارا إنّ رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اتّفقوا على أنّ عمليّة عسكريّة يجب أن "تبدأ في أقرب وقت" من أجل إعادة الرئيس النيجري محمد بازوم إلى منصبه أمر مستبعد حدوثه بسبب التذمر الشعبي العام في منطقة الإيكواس ضد فشل الإيكواس في سياساتها، بتركها لفرنسا تتدخل في سياساتها بل ترسمها لها من ناحية، ومن ناحية أخرى كونها تبقى مكتوفة الأيدي حيال تصرفات وخروقات الرؤساء السياسية ومناوراتهم الدستورية للبقاء في السلطة، ودفاعها عنهم عندما ينقلب عليهم العسكر، باسم الدفاع عن الشرعية الدستورية.

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الشعب النيجرى يرفض التدخل فى شئونه الداخلية 

انقلاب النيجر، وأكد فى تصريح لفيتو هناك العديد من  الصعوبات والتحديات العسكرية التي تواجهها مجموعة الايكواس في جمع القوة العسكرية، وتهيئة الظروف المناسبة للتدخل العسكري، في ظل تهديد الحكومة المالية وبوركينا فاسو بالتصدي للقوات العسكرية للإيكواس في حالة شن هجوم على النيجر، وعزم الشعب النيجري التصدى لمحاولات التدخل فى شئونه الداخلية. 

التدخل العسكرى فى النيجر مجازفة خطيرة 

انقلاب النيجر، وواصل حديثه قائلا في حالة حدوث تدخل عسكري في النيجر سيكون مجازفة خطيرة جدًا، إذ إن العسكر قد يقومون بتنفيذ تهديدهم بقتل الرئيس محمد بازوم،  ثم قد يفضي هذا إلى إشعال حرب شاملة في منطقة الساحل برمتها، إذا ما نفذت مالي وبوركينا فاسو تهديداتهما بالدخول في الحرب إلى جانب النيجر.

تصريحات واتارا

ويذكر أن  النظام العسكري الذي تولّى السلطة في نيامي، أعلن أول أمس الإثنين في بيان، أنّه استدعى سفير النيجر في أبيدجان بعد تصريحات للرئيس العاجي الحسن واتارا اعتبر الانقلابيّون أنّها ترقى إلى حدّ "الإشادة بالعمل المسلّح" ضدّ نيامي.

وفي إشارة منهم إلى الضوء الأخضر الذي أعطته الدول المجاورة للنيجر في غرب أفريقيا لتدخّل مسلّح مُحتمل بهدف استعادة الديموقراطية في البلاد، ندّد العسكريّون الانقلابيّون بـ"حماس" واتارا "لرؤية هذا العدوان غير القانوني والعبثي ضدّ النيجر يتحقّق" لدى عودته من قمة للجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا ( إكواس ) في أبوجا، قال واتارا إنّ رؤساء الدول اتّفقوا على أنّ عمليّة عسكريّة يجب أن "تبدأ في أقرب وقت" من أجل إعادة الرئيس النيجري محمد بازوم إلى منصبه، بعد أن أطاحه انقلاب في 26 يوليو.
 وأعلن واتارا أن ساحل العاج ستوفر "كتيبة" تضمّ بين 850 و1100 عنصر. وقال "يمكن للانقلابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد، ولن يكون هناك تدخل عسكري، كل شيء يعتمد عليهم"، مضيفا "نحن مصممون على إعادة الرئيس بازوم إلى منصبه".

واعتبر "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي تولّى السلطة في نيامي أنّ هذا "التسرّع  يشهد على التلاعب الذي دبّرته بعض القوى الخارجيّة"، من دون أن يسمّيها.

وقال في بيان "لهذا السبب يُعبّر المجلس الوطني لحماية الوطن وحكومة النيجر عن رفضهما التامّ للتصريحات التي أدلى بها" واتارا "والتي تتجاوز الموقف المشترك" لإكواس و"قرّرا استدعاء سفير النيجر في أبيدجان للتشاور".

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