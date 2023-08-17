أنشطة فنية وثقافية بقصر ثقافة الطارف بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الإرهاب وأسبابه ونتائجه وطرق مكافحته" واشتملت الندوة على أسباب الإرهاب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الآثار السلبية على الفرد والمجتمع والدول، وطرق مكافحة الإرهاب، بجانب ذلك نفذت ورشة فنية "عمل انسيال من اللولي" نفذتها أنوار أيمن مستخدمة خرز لولي، سلسلة وخيط وير وحلقات استوبر قفل، وكذلك نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد.

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عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "شخصيات مشهورة _عباس العقاد" تحدث محمد الصادق عن نشأة عباس العقاد، مؤلفات عباس العقاد وتاريخه، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذها حسن رفاعي مستخدما ورق رسم، قلم فحم واستيكة، ونفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية "الفروسيه" نفذها طه أبو الشيخ، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة أشغال يدوية نفذتها حجاجية خيري.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد علي وألقى عدة قصائد بعنوان "غزة، رحب، البحاري، ستتذكري، وهم، في الغياب"، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان "الأصدقاء" أداء هناء عباس وأسماء أحمد، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان" عودة الأسد شديد" ألقاها مينا عادل، وأوضح الدروس المستفادة منها نهاية كل ظالم، الحق يظهر في إحدى الأيام، كل ظالم ينال عقابه، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "حلم كهرمانة" تأليف محمد عبد الحفيظ سردتها ولاء أحمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

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